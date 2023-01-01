Як предстоятель ПЦУ Епіфаній проводив службу на Волині. ФОТО

Епіфаній. В рамках візиту Блаженніший учора, 9 травня, побував у Нововолинську, а сьогодні відвідав Володимир.



Про це повідомили у Володимирській міській раді.



Розпочались заходи за участю митрополита Епіфанія зі святкової Божественної літургії, яку він звершив у кафедральному соборі Різдва Христового. На церковному подвір’ї зібралось кілька сотень вірян, які прийшли почути мудре духовне слово предстоятеля ПЦУ.



Зустріли митрополита керманичі міста, району та області, а перш ніж зайти до храму, Епіфаній скуштував символічний хліб та заслухав виступ юних вихованців недільної школи собору Різдва Христового, які підготували для нього вірші та пісню про Україну.



Під час літургії віряни спільно помолились за мир у нашій країні та за воїнів, які виборюють незалежність та територіальну цілісність України. По завершенню служби митрополит Епіфаній вручив низку церковних відзнак. Зокрема, міського голову Ігоря Пальонку відзначив орденом Архистратига Михаїла ІІ ступеня.



Опісля літургії митрополит Епіфаній поспілкувався з журналістами місцевих та обласних ЗМІ у приміщенні чоловічого монастиря 12-ти Апостолів. Під час пресконференції найбільше питань прозвучало стосовно переходу церковних парафій УПЦ МП до ПЦУ. Блаженніший зазначив, що має надію на те, що поступово, мирним шляхом священнослужителі ПЦУ служитимуть в усіх святинях, які є надбанням українського народу.



“Бачимо певний рух щодо цього і на місцях – обласні та міські ради приймають відповідні рішення і цей процес незворотний. Єднання усіх православних українців в єдину помісну православну церкву – це еволюція, яка здійснюється мирним шляхом. Нам роками насаджувався “рускій мір”, що в результаті приніс війну та розруху у наш мирний дім. Тому сьогодні ми повинні усі об’єднатися заради нашого спільного майбутнього в єдиній українській державі з єдиною українською православною церквою”, – підкреслив митрополит Епіфаній.



За тих, завдяки кому ми нині маємо можливість проводити велелюдні богослужіння у храмах, помолились і у місці розташування 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого. Митрополит відзначив мужність волинських воїнів та наголосив, що пам’ять про полеглих Героїв має жити вічно. Після невеликої літургії та вшанування пам’яті загиблих бійців, представник командування військової частини подарував Блаженнішому на згадку бойовий стяг бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 по 10 травня Володимир-Волинську єпархію ПЦУ відвідав предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України. В рамках візиту Блаженніший учора, 9 травня, побував у Нововолинську, а сьогодні відвідав Володимир.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Розпочались заходи за участю митрополита Епіфанія зі святкової Божественної літургії, яку він звершив у кафедральному соборі Різдва Христового. На церковному подвір’ї зібралось кілька сотень вірян, які прийшли почути мудре духовне слово предстоятеля ПЦУ.Зустріли митрополита керманичі міста, району та області, а перш ніж зайти до храму, Епіфаній скуштував символічний хліб та заслухав виступ юних вихованців недільної школи собору Різдва Христового, які підготували для нього вірші та пісню про Україну.Під час літургії віряни спільно помолились за мир у нашій країні та за воїнів, які виборюють незалежність та територіальну цілісність України. По завершенню служби митрополит Епіфаній вручив низку церковних відзнак. Зокрема, міського головувідзначив орденом Архистратига Михаїла ІІ ступеня.Опісля літургії митрополит Епіфаній поспілкувався з журналістами місцевих та обласних ЗМІ у приміщенні чоловічого монастиря 12-ти Апостолів. Під час пресконференції найбільше питань прозвучало стосовно переходу церковних парафій УПЦ МП до ПЦУ. Блаженніший зазначив, що має надію на те, що поступово, мирним шляхом священнослужителі ПЦУ служитимуть в усіх святинях, які є надбанням українського народу.“Бачимо певний рух щодо цього і на місцях – обласні та міські ради приймають відповідні рішення і цей процес незворотний. Єднання усіх православних українців в єдину помісну православну церкву – це еволюція, яка здійснюється мирним шляхом. Нам роками насаджувався “рускій мір”, що в результаті приніс війну та розруху у наш мирний дім. Тому сьогодні ми повинні усі об’єднатися заради нашого спільного майбутнього в єдиній українській державі з єдиною українською православною церквою”, – підкреслив митрополит Епіфаній.За тих, завдяки кому ми нині маємо можливість проводити велелюдні богослужіння у храмах, помолились і у місці розташування 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого. Митрополит відзначив мужність волинських воїнів та наголосив, що пам’ять про полеглих Героїв має жити вічно. Після невеликої літургії та вшанування пам’яті загиблих бійців, представник командування військової частини подарував Блаженнішому на згадку бойовий стяг бригади.

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