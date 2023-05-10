Путін оголосив призов росіян на військові збори

Володимир Путін оголосив призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.



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"Призвати у 2023 році громадян Російської Федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в повідомленні.



Росіян заспокоюють, що це начебто планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, які проводяться щорічно.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент країни-агресораоголосив призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"."Призвати у 2023 році громадян Російської Федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в повідомленні.Росіян заспокоюють, що це начебто планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, які проводяться щорічно.Нагадаємо, що Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі

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