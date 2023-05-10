Путін оголосив призов росіян на військові збори

Путін оголосив призов росіян на військові збори
Президент країни-агресора Володимир Путін оголосив призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.

Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА "Новости".

"Призвати у 2023 році громадян Російської Федерації, які знаходяться у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в повідомленні.

Росіян заспокоюють, що це начебто планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, які проводяться щорічно.
Путін оголосив призов росіян на військові збори

Нагадаємо, що Зеленський розповів, коли світ зможе побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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