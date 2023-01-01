На Донеччині загинув воїн з Волині Артур Кліментович

На Донеччині загинув воїн з Волині Артур Кліментович
Ще один волинський Герой повертається додому на щиті. Сьогодні, 10 травня, стало відомо про загибель Артура Кліментовича із смт Сенкевичівка.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

Помічник гранометника, старший солдат Кліментович Артур Кімович, 17.07.1975 року народження, загинув 6 травня 2023 року у н.п.Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.

"Вірний Україні та своєму народові… Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна слава та пам’ять українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

На знак шани за загиблим 47-річним військовослужбовцем Артуром Кліментовичем за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.
На Донеччині загинув воїн з Волині Артур Кліментович

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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