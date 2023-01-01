На Донеччині загинув воїн з Волині Артур Кліментович

Артура Кліментовича із смт Сенкевичівка.



Про це



Помічник гранометника, старший солдат Кліментович Артур Кімович, 17.07.1975 року народження, загинув 6 травня 2023 року у н.п.Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.



"Вірний Україні та своєму народові… Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна слава та пам’ять українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



На знак шани за загиблим 47-річним військовослужбовцем Артуром Кліментовичем за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.



Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще один волинський Герой повертається додому на щиті. Сьогодні, 10 травня, стало відомо про загибельіз смт Сенкевичівка.Про це повідомили у Городищенській громаді.Помічник гранометника, старший солдат Кліментович Артур Кімович, 17.07.1975 року народження, загинув 6 травня 2023 року у н.п.Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником."Вірний Україні та своєму народові… Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна слава та пам’ять українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.На знак шани за загиблим 47-річним військовослужбовцем Артуром Кліментовичем за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.Детальна інформація щодо дати та часу зустрічі загиблого земляка буде повідомлена згодом.

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