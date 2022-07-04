На Волині керівників коледжу та приватного підприємства підозрюють у привласненні 100 тисяч гривень

Директору одного з коледжів повідомили про підозру у службовому підробленні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а директору приватного підприємства – про підозру у службовому підробленні та привласненні цього майна.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, директор освітнього закладу у грудні 2022 року без використання електронної системи закупівель уклав із суб'єктом господарювання договір про здійснення за бюджетні кошти в коледжі ремонтних робіт.Згодом обидва посадовці вносили в офіційні документи неправдиві відомості про обсяг і вартість виконаних робіт та підписували їх.На підставі підроблених актів кошти в сумі понад 100 тис грн були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.Триває досудове розслідування, яке провадить Володимирський РВП ГУНП в області.Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.