Погода на завтра, 11 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 11 травня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 11 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° , вдень 12-17° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Народний прогноз погоди: цей день пов'язаний з початком збору березового соку, яким поїли хворих. Також поправити здоров'я допомагав теплий (південний) вітер, характерний для цього дня. У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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