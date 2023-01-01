На Волинь з передової приїхав захисник, аби попрощатися з батьком-Героєм
Сьогодні, 21:10
У селі Бузаки Камінь-Каширського району на Волині попрощалися із загиблим на Донеччині 48-річним бійцем Анатолієм Швораком.
Про це повідомили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ Православна Волинь.
Попрощатися із загиблим воїном приїхав з передової і його син Андрій Шворак, який нині захищає Україну на Луганщині. Для захисника втрата батька є особливо важкою, адже той загинув усього за 30 кілометрів від місця його служби.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, життя захисника обірвалося 5 травня 2023 року в Донецькій області.
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Про це повідомили на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ Православна Волинь.
Попрощатися із загиблим воїном приїхав з передової і його син Андрій Шворак, який нині захищає Україну на Луганщині. Для захисника втрата батька є особливо важкою, адже той загинув усього за 30 кілометрів від місця його служби.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, життя захисника обірвалося 5 травня 2023 року в Донецькій області.
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