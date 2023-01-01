На Волинь з передової приїхав захисник, аби попрощатися з батьком-Героєм

Анатолієм Швораком.



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Попрощатися із загиблим воїном приїхав з передової і його син Андрій Шворак, який нині захищає Україну на Луганщині. Для захисника втрата батька є особливо важкою, адже той загинув усього за 30 кілометрів від місця його служби.



Поховали Героя на місцевому кладовищі.



Нагадаємо,









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