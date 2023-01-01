На війні загинув 43-річний Герой з Волині Сергій Багнюк

Сергій Каленикович Багнюк.



Про це



Життя солдата обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області.



«Щиро скорбимо разом із рідними загиблого та висловлюємо слова співчуття. Нехай Господь пошле сил і терпіння прийняти страшну звістку. Вічна та тільки світла пам'ять Герою України. Спочивай у мирі, Захиснику, якого не судилося дочекатися», - йдеться у дописі.



Зранку у четвер, 11 травня, очікується прибуття скорботного кортежу з тілом солдата на рідній Батьківщині.



Деталі руху та час повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув 43-річний Герой з села Фаринки Камінь-Каширського районуПро це повідомили у громаді.Життя солдата обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області.«Щиро скорбимо разом із рідними загиблого та висловлюємо слова співчуття. Нехай Господь пошле сил і терпіння прийняти страшну звістку. Вічна та тільки світла пам'ять Герою України. Спочивай у мирі, Захиснику, якого не судилося дочекатися», - йдеться у дописі.Зранку у четвер, 11 травня, очікується прибуття скорботного кортежу з тілом солдата на рідній Батьківщині.Деталі руху та час повідомлять згодом.

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