До Луцька 11 травня привезуть тіла полеглих Героїв
10 травень, 22:40
У четвер, 11 травня, до Луцька прибуде гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.
Волинян просять гідно зустріти захисників. Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Орієнтовний час прибуття гуманітарної місії «На щиті» - 5:30 ранку.
Героїв зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 5:00.
Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
«Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно», - йдеться у дописі.
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Волинян просять гідно зустріти захисників. Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Орієнтовний час прибуття гуманітарної місії «На щиті» - 5:30 ранку.
Героїв зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 5:00.
Супроводжуватимуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
«Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно», - йдеться у дописі.
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