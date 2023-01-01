Добрі новини від ВолиньPost за 10 травня
10 травень, 23:30
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 10 травня:
«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.
Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
Спортсменка Тетяна Коб, яка представляє Волинь, вдало виступила на боксерському турнірі в Чехії. Вона виступила у складі Національної збірної команди України у в/к до 50 кг, здобула три впевнені перемоги та посіла перше місце турніру.
Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник Сергій Мосійчук)», – йдеться у дописі голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ
Студенти ВНУ та ЛНТУ, які навчаються на курсі «Законотворчість та демократичне врядування», що викладається спільно в університетах, об'єдналися для змаганні з «групування» та «впорядкування» законодавчих ініціатив/концепцій.
Після цього всі чотири команди вирішили передати свій призовий фонд – загалом 8 000 гривень – українським військовим.
Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Бійці волинської бригади на cході України виготовили годівничку для птахів з герметичної укупорки для боєприпасів.
Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.
«Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!» – зазначають захисники.
За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу 196310 (+690) осіб,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилатих ракет ‒ 970 (+15),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 389 (+1).
Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
У вівторок, 9 травня, митрополит Епіфаній, перебуваючи із візитом на Волині, відвідав ставропігійний храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що у місті Нововолинську, та звершив молебень за Україну.
Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрею Олександру та відзначив меценатів високими церковними нагородами.
Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»
«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроби пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.
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«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.
Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
Спортсменка Тетяна Коб, яка представляє Волинь, вдало виступила на боксерському турнірі в Чехії. Вона виступила у складі Національної збірної команди України у в/к до 50 кг, здобула три впевнені перемоги та посіла перше місце турніру.
Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник Сергій Мосійчук)», – йдеться у дописі голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ
Студенти ВНУ та ЛНТУ, які навчаються на курсі «Законотворчість та демократичне врядування», що викладається спільно в університетах, об'єдналися для змаганні з «групування» та «впорядкування» законодавчих ініціатив/концепцій.
Після цього всі чотири команди вирішили передати свій призовий фонд – загалом 8 000 гривень – українським військовим.
Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Бійці волинської бригади на cході України виготовили годівничку для птахів з герметичної укупорки для боєприпасів.
Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.
«Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!» – зазначають захисники.
За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу 196310 (+690) осіб,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилатих ракет ‒ 970 (+15),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 389 (+1).
Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
У вівторок, 9 травня, митрополит Епіфаній, перебуваючи із візитом на Волині, відвідав ставропігійний храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що у місті Нововолинську, та звершив молебень за Україну.
Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрею Олександру та відзначив меценатів високими церковними нагородами.
Театр Луцька покаже веселу феєрію «Казковий день Лілеї»
«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроби пошуку справжнього себе у навколишньому світі.
Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.
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