Добрі новини від ВолиньPost за 10 травня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 10 травня:Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.Спортсменка, яка представляє Волинь, вдало виступила на боксерському турнірі в Чехії. Вона виступила у складі Національної збірної команди України у в/к до 50 кг, здобула три впевнені перемоги та посіла перше місце турніру.Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник)», – йдеться у дописі голови Волинської ОВАСтуденти ВНУ та ЛНТУ, які навчаються на курсі «Законотворчість та демократичне врядування», що викладається спільно в університетах, об'єдналися для змаганні з «групування» та «впорядкування» законодавчих ініціатив/концепцій.Після цього всі чотири команди вирішили передати свій призовий фонд – загалом 8 000 гривень – українським військовим.Бійці волинської бригади на cході України виготовили годівничку для птахів з герметичної укупорки для боєприпасів.Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.«Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!» – зазначають захисники.Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:- особового складу 196310 (+690) осіб,- танків ‒ 3736 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,- артилерійських систем – 3039 (+8) од,- РСЗВ – 555 (+1) од,- засобів ППО ‒ 308 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),- крилатих ракет ‒ 970 (+15),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,- спеціальної техніки ‒ 389 (+1).У вівторок, 9 травня, митрополит, перебуваючи із візитом на Волині, відвідав ставропігійний храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що у місті Нововолинську, та звершив молебень за Україну.Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієреюта відзначив меценатів високими церковними нагородами.«Казковий день Лілеї» – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя покоління, що підростає. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, спроби пошуку справжнього себе у навколишньому світі.Прем’єра веселої феєрії для дітей розпочнеться о 12:00 у суботу, 13 травня.