Українцям дали можливість заробити на електроенергії
Сьогодні, 01:05
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила населенню продавати електроенергію власної генерації.
Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.
Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.
"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.
Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.
"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - йдеться у повідомленні.
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