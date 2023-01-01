Українцям дали можливість заробити на електроенергії





Про це



Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.



"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила населенню продавати електроенергію власної генерації.Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики."9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - йдеться у повідомленні.

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