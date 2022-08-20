Які працівники не підлягають бронюванню від мобілізації: перелік





Згідно з



- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 «Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі»,

- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 «Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування»,

- 047, 048, 054, 055, 058 «Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів»,

- 065, 070, 071, 072 «Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами»,

- 106, 107, 108, 110 «Стрілецькі та розвідувальні спеціальності»,

- 113, 117, 118 «Танкові спеціальності»,

- 121, 122, 123, 124, 125, 126 «Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів»,

- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, - 163 «Спеціальності артилерії»,

- 178, 183, 184 «Інженерні спеціальності»,

- 210, 216 «Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб»,

- 220, 221, 223, 225 «Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів»,

- 233, 234 «Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння»,

- 245, 248, 250, 251 «Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів»,

- 260, 261, 262, 265, 267 «Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання»,

- 307 «Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти»,

320, 323, 326 «Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння»,

- 340 «Спеціальності гідроакустичної техніки»,

- 379, 381, 382, 383 «Підводно-технічні спеціальності»,

- 403 «Спеціальності проводового зв'язку»,

- 420 «Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку»,

- 460 «Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку»,

- 474 «Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах»,

- 500, 501, 502, 503, 507 «Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання»,

- 525, 527, 528, 530, 531 «Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів»,

- 538, 543, 544 «Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю»,

- 549, 550, 554 «Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними»,

- 569 «Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення».



З числа осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з наступними групами ВОС (визначені Наказом № 412): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.



Щоправда, є виключення: дефіцитними Генштаб визнав у групі 06 такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Решта ВОС групи 06 бронюються.



Своєю чергою, у групі 46 дефіцитними є наступні офіцерські ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Решта ВОС групи 46 може бронюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб Збройних Сил України навів перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, за наявності яких працівники не підлягають бронюванню, що передбачено відповідними повноваженнями Генштабу, п. 7 Порядку № 1487 Згідно з Наказом № 317 з числа військовозобов'язаних та резервістів не підлягають бронюванню працівники з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які мають такі військово-облікові спеціальності:- 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 «Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі»,- 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 «Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування»,- 047, 048, 054, 055, 058 «Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів»,- 065, 070, 071, 072 «Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами»,- 106, 107, 108, 110 «Стрілецькі та розвідувальні спеціальності»,- 113, 117, 118 «Танкові спеціальності»,- 121, 122, 123, 124, 125, 126 «Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів»,- 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, - 163 «Спеціальності артилерії»,- 178, 183, 184 «Інженерні спеціальності»,- 210, 216 «Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб»,- 220, 221, 223, 225 «Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів»,- 233, 234 «Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння»,- 245, 248, 250, 251 «Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів»,- 260, 261, 262, 265, 267 «Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання»,- 307 «Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти»,320, 323, 326 «Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння»,- 340 «Спеціальності гідроакустичної техніки»,- 379, 381, 382, 383 «Підводно-технічні спеціальності»,- 403 «Спеціальності проводового зв'язку»,- 420 «Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку»,- 460 «Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку»,- 474 «Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах»,- 500, 501, 502, 503, 507 «Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання»,- 525, 527, 528, 530, 531 «Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів»,- 538, 543, 544 «Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю»,- 549, 550, 554 «Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними»,- 569 «Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення».З числа осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з наступними групами ВОС (визначені Наказом № 412): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.Щоправда, є виключення: дефіцитними Генштаб визнав у групі 06 такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Решта ВОС групи 06 бронюються.Своєю чергою, у групі 46 дефіцитними є наступні офіцерські ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Решта ВОС групи 46 може бронюватися.

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