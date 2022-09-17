Окупанти планують вивезти із ЗАЕС понад три тисячі працівників

Окупанти планують вивезти із ЗАЕС понад три тисячі працівників
Російські окупанти планують вивезти з Енергодара більше трьох тисяч працівників, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей", - зазначають в дописі.

Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

Як повідомляє Енергоатом, це загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у відключеному стані.

"Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації, - йдеться в дописі.

Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій".

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Теги: Енергоатом, ЗАЕС, окупанти
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