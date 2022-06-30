Чехія передає Україні дві системи ППО «Куб»

Петр Павел оголосив 10 травня, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони «Куб» і ракети до них.



Таку заяву він зробив в інтерв’ю чеського радіо Radiožurnál, – передає «



Чеський президент підкреслив, що Україні потрібні повітряні сили, аби підготуватися до вирішальної фази війни з росією. Водночас пріоритетом, на його думку, є надання достатньої кількості бронетехніки та боєприпасів.



«Це те, чого Україні не вистачає, тому що вирішальна частина битви буде відбуватись на землі», – сказав він.



Нагадавши, що Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів, Павел анонсував, що зараз Прага передає Києву два зенітно-ракетні комплекси «Куб» із «відносно великою кількістю» ракет.



Радянська система протиповітряної оборони «Куб» використовується для ураження літаків або гелікоптерів. В арсеналі чеської армії її мають замінити ракетні комплекси SPYDER із Ізраїлю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Чехіїоголосив 10 травня, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони «Куб» і ракети до них.Таку заяву він зробив в інтерв’ю чеського радіо Radiožurnál, – передає « Європейська правда ».Чеський президент підкреслив, що Україні потрібні повітряні сили, аби підготуватися до вирішальної фази війни з росією. Водночас пріоритетом, на його думку, є надання достатньої кількості бронетехніки та боєприпасів.«Це те, чого Україні не вистачає, тому що вирішальна частина битви буде відбуватись на землі», – сказав він.Нагадавши, що Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів, Павел анонсував, що зараз Прага передає Києву два зенітно-ракетні комплекси «Куб» із «відносно великою кількістю» ракет.Радянська система протиповітряної оборони «Куб» використовується для ураження літаків або гелікоптерів. В арсеналі чеської армії її мають замінити ракетні комплекси SPYDER із Ізраїлю.

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