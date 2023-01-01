Волинянину Роману Клецу просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 08:30
Волинян просять проголосуваня за звернення про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю ЗСУ Роману Клецу з селища Носачевичі Рожищенської громади.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Авторка петиції – Маргарита Клец, дружина загиблого Героя. Петицію зареєстрували 9 травня 2023 року.
«Роман із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі не лише за нашу свободу, а й свободу всієї Європи та всіх людей вільного світу. Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом і вважаю, що Клец Роман Васильович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, стрілець 79-ої десантно-штурмової бригади Роман Васильович Клец загинув 18 лютого 2023 року внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання в м. Мар'янка Донецької області.
Батька двох малолітніх дітей поховали 26 лютого в смт. Дубище Рожищенської громади.
Долучитися до підписання петиції можна за посиланням.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Авторка петиції – Маргарита Клец, дружина загиблого Героя. Петицію зареєстрували 9 травня 2023 року.
«Роман із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі не лише за нашу свободу, а й свободу всієї Європи та всіх людей вільного світу. Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом і вважаю, що Клец Роман Васильович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, стрілець 79-ої десантно-штурмової бригади Роман Васильович Клец загинув 18 лютого 2023 року внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання в м. Мар'янка Донецької області.
Батька двох малолітніх дітей поховали 26 лютого в смт. Дубище Рожищенської громади.
Долучитися до підписання петиції можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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