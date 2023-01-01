Волинянину Роману Клецу просять присвоїти звання Героя України

Волинянину Роману Клецу просять присвоїти звання Героя України
Волинян просять проголосуваня за звернення про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю ЗСУ Роману Клецу з селища Носачевичі Рожищенської громади.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Авторка петиції – Маргарита Клец, дружина загиблого Героя. Петицію зареєстрували 9 травня 2023 року.

«Роман із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі не лише за нашу свободу, а й свободу всієї Європи та всіх людей вільного світу. Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом і вважаю, що Клец Роман Васильович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, стрілець 79-ої десантно-штурмової бригади Роман Васильович Клец загинув 18 лютого 2023 року внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання в м. Мар'янка Донецької області.

Батька двох малолітніх дітей поховали 26 лютого в смт. Дубище Рожищенської громади.

Долучитися до підписання петиції можна за посиланням.

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Теги: війна, росія, Україна
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