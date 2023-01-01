Курс валют у Луцьку 11 травня

Курс валют у Луцьку 11 травня
11 травня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.35, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,08.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві лучанки ошукали 46 громадян на майже 60 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 11 травня
Сьогодні, 09:06
Ситуація на фронті: найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка
Сьогодні, 09:04
Волинянину Роману Клецу просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 9 травня Курс валют у Луцьку 9 травня
09 травень, 09:08
Курс валют у Луцьку 5 травня Курс валют у Луцьку 5 травня
05 травень, 09:00
Курс валют у Луцьку 3 травня Курс валют у Луцьку 3 травня
03 травень, 09:06
Курс валют у Луцьку 1 травня Курс валют у Луцьку 1 травня
01 травень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві лучанки ошукали 46 громадян на майже 60 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
 0
ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 11 травня
Сьогодні, 09:06
 0
Ситуація на фронті: найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка
Сьогодні, 09:04
 0
Волинянину Роману Клецу просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 08:30
 0
Медіа
відео
1/8