Курс валют у Луцьку 11 травня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.35, а продають за – 41.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,08.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 травня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.74.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.35, а продають за – 41.50.Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,08.

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