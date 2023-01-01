ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
Сьогодні, 09:10
За минулу добру ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
танків − 3 740 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
РСЗВ − 557 (+2) од,
засобів ППО − 310 (+2) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
крилатих ракет − 970 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
спеціальної техніки − 391 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
танків − 3 740 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
РСЗВ − 557 (+2) од,
засобів ППО − 310 (+2) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
крилатих ракет − 970 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
спеціальної техніки − 391 (+2) од.
Дані уточнюються.
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