ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників

ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
За минулу добру ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,

танків − 3 740 (+4) од,

бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,

артилерійських систем − 3 053 (+14) од,

РСЗВ − 557 (+2) од,

засобів ППО − 310 (+2) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,

крилатих ракет − 970 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,

спеціальної техніки − 391 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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