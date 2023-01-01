Сили оборони провели успішні контратаки навколо Бахмута, росіяни вже не можуть їх відбивати, – ISW





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише



Аналітики зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромове (на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цих районах.



Як заявили українські джерела 9 травня, ЗСУ знищили ворожі 6-ту та 8-у роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту в районі.



В ISW зазначили, що не бачили візуального підтвердження цих повідомлень про ширші досягнення Сил оборони України.



В ISW зауважили, що поширені проблеми з боєздатністю Росії, загострені продовженням виснажливих наступів у районі Бахмута, "ймовірно, значно обмежують" здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.



10 травня Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута на Донеччині. В інституті зазначили, що 72-а бригада російських Збройних Сил сама по собі є символом багатьох проблем, з якими стикається Міноборони Росії.



Аналітики нагадали, що 72-а російська бригада, що формувалася переважно з добровольців минулого серпня в Оренбурзькій області (РФ) у складі 3-го армійського корпусу, восени 2022 року сильно постраждала в Харківській області під час контрнаступу ЗСУ.



В ISW зазначили, що в Україні тоді припустили, що уцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли бути передислоковані до Миколаївської області, але там вони також зазнали втрат під час контрнаступу ЗСУ на півдні у жовтні 2022 року.



Аналітики припускають, що після відступу з правобережжя Херсонщини 72-гу бригаду могли передислокувати в район Бахмута.



"Залучення російським військовим командуванням на Бахмутському напрямку елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використати при обмежених контратаках", — йдеться у звіті.



Що відомо про контратаку в районі Бахмута



3-я окрема штурмова бригада (колишній полк "Азов") провела успішну атаку на Бахмутському напрямку фронту. Бійці, розказали у бригаді, розгромили два полки 72-й бригади Збройних сил РФ і просунулись вперед. Вони взяли полонених, знищили російську техніку.



Як повідомляв командир бригади Андрій Білецький, в результаті наступу штурмової бригади також суттєвих трат зазнав 3-ї штурмовий загін терористичної організації "Вагнер". За його даними, українські бійці наступали на ділянці фронту довжиною 3 кілометри і пройшли 2 кілометри 600 метрів.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили провели успішні обмежені контратаки навколо Бахмута на Донеччині 9 травня. Постійні атаки виснажили російські сили у Бахмуті, тому у них не достатньо сил, щоб відбивати локальні контратаки Сил оборони України.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише Суспільне Аналітики зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від Хромове (на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цих районах.Як заявили українські джерела 9 травня, ЗСУ знищили ворожі 6-ту та 8-у роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ під Бахмутом і просунулися на 2,6 км вздовж 3-кілометрової лінії фронту в районі.В ISW зазначили, що не бачили візуального підтвердження цих повідомлень про ширші досягнення Сил оборони України.В ISW зауважили, що поширені проблеми з боєздатністю Росії, загострені продовженням виснажливих наступів у районі Бахмута, "ймовірно, значно обмежують" здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.10 травня Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута на Донеччині. В інституті зазначили, що 72-а бригада російських Збройних Сил сама по собі є символом багатьох проблем, з якими стикається Міноборони Росії.Аналітики нагадали, що 72-а російська бригада, що формувалася переважно з добровольців минулого серпня в Оренбурзькій області (РФ) у складі 3-го армійського корпусу, восени 2022 року сильно постраждала в Харківській області під час контрнаступу ЗСУ.В ISW зазначили, що в Україні тоді припустили, що уцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли бути передислоковані до Миколаївської області, але там вони також зазнали втрат під час контрнаступу ЗСУ на півдні у жовтні 2022 року.Аналітики припускають, що після відступу з правобережжя Херсонщини 72-гу бригаду могли передислокувати в район Бахмута."Залучення російським військовим командуванням на Бахмутському напрямку елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використати при обмежених контратаках", — йдеться у звіті.3-я окрема штурмова бригада (колишній полк "Азов") провела успішну атаку на Бахмутському напрямку фронту. Бійці, розказали у бригаді, розгромили два полки 72-й бригади Збройних сил РФ і просунулись вперед. Вони взяли полонених, знищили російську техніку.Як повідомляв командир бригади, в результаті наступу штурмової бригади також суттєвих трат зазнав 3-ї штурмовий загін терористичної організації "Вагнер". За його даними, українські бійці наступали на ділянці фронту довжиною 3 кілометри і пройшли 2 кілометри 600 метрів.Нагадаємо, що з-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії

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