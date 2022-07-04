Дві лучанки ошукали 46 громадян на майже 60 тисяч гривень

Упродовж чотирьох місяців 2023 року правоохоронці констатують зростання на території Луцька та Луцького району кількості вчинених шахрайств (із 163 у січні-квітні 2022 до 625 за такий же період 2023 року).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Левову частку таких злочинів становлять шахрайства в Інтернеті, коли ошуканці розміщують оголошення про продаж товарів широкого вжитку (побутової техніки, одягу, дитячих іграшок тощо), отримують із довірливих покупців гроші за неіснуючий товар на банківську картку та більше ніколи не виходять на зв'язок із клієнтами.Так, до кримінальної відповідальності за такі злочини днями притягнуто 25-річну та 27-річну жительок Луцька (у кожної - по четверо дітей), які, діючи за такою схемою, упродовж травня-жовтня 2022 року ошукали 46 громадян, заволодівши коштами на суму майже 60 тисяч гривень.Луцька окружна прокуратура вкотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.