Завтра відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим

Завтра відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим
12 травня у Луцьку відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Бебко Олександр Миколайович (31.05.1980 року народження) та Харитонов Анатолій Геннадійович (02.07.1967 року народження) загинули 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Відспівування Героїв відбудеться 12 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині. Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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