Завтра відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим

Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Бебко Олександр Миколайович (31.05.1980 року народження) та Харитонов Анатолій Геннадійович (02.07.1967 року народження) загинули 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Відспівування Героїв відбудеться 12 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині. Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 травня у Луцьку відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Бебко Олександр Миколайович (31.05.1980 року народження) та Харитонов Анатолій Геннадійович (02.07.1967 року народження) загинули 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Відспівування Героїв відбудеться 12 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині. Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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