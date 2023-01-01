Завтра відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим
Сьогодні, 10:00
12 травня у Луцьку відбудеться прощання з Героями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Бебко Олександр Миколайович (31.05.1980 року народження) та Харитонов Анатолій Геннадійович (02.07.1967 року народження) загинули 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Відспівування Героїв відбудеться 12 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині. Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Бебко Олександр Миколайович (31.05.1980 року народження) та Харитонов Анатолій Геннадійович (02.07.1967 року народження) загинули 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Відспівування Героїв відбудеться 12 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині. Поховають військовослужбовців на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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