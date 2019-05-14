На Волині стало удвічі більше мільйонерів





Про це



Волинські декларанти визначили до сплати 30,7 мільйона гривень ПДФО та 5 мільйонів гривень військового збору.



«Завдяки сумлінню волинських декларантів до бюджетів усіх рівнів вже сплачено 4,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон гривень військового збору. За умови дотримання вимог закону всіма декларантами, в підсумку бюджети отримають майже 36 мільйонів гривень податкових платежів. Це вагомий внесок у бюджетну стабільність громад та оборону держави громадян, які відповідальні за долю своєї країни», – наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.



Посадовець підкреслив, що загалом річні податкові декларації про майновий стан і доходи на Волині подали 4063 особи.



«Майже половина від загальної кількості декларантів відзвітувалися про 797 мільйонів гривень доходів, які підлягають оподаткуванню», – підсумував Сергій Лисеюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підсумками кампанії декларування доходів за 2022 рік про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 90 волинян. Це майже вдвічі більше, ніж попереднього року.Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Волинські декларанти визначили до сплати 30,7 мільйона гривень ПДФО та 5 мільйонів гривень військового збору.«Завдяки сумлінню волинських декларантів до бюджетів усіх рівнів вже сплачено 4,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон гривень військового збору. За умови дотримання вимог закону всіма декларантами, в підсумку бюджети отримають майже 36 мільйонів гривень податкових платежів. Це вагомий внесок у бюджетну стабільність громад та оборону держави громадян, які відповідальні за долю своєї країни», – наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець підкреслив, що загалом річні податкові декларації про майновий стан і доходи на Волині подали 4063 особи.«Майже половина від загальної кількості декларантів відзвітувалися про 797 мільйонів гривень доходів, які підлягають оподаткуванню», – підсумував Сергій Лисеюк.

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