У місті на Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Сергієм Кашубою

Кашуба Сергій Дмитрович, 21.09.1976 року народження.



Про це повідомив мер міста Ігор Чайка у телеграмі.



Прощання з Героєм відбуватиметься:



- о 13:00 годині - літія біля дому на вул. Коцюбинського, 1;

- о 14:00 - чин похорону в Свято-Михайлівській церкві (вул. Незалежності, 35), по завершенню - хресний хід до центру міста;

- 15:00-15:15 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Сергія Кашубу на Алеї Героїв міського кладовища.



Нагадаємо,



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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