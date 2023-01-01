У місті на Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Сергієм Кашубою

У місті на Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Сергієм Кашубою
Сьогодні, 11 травня, додому в Ковель назавжди повертається Герой Кашуба Сергій Дмитрович, 21.09.1976 року народження.

Про це повідомив мер міста Ігор Чайка у телеграмі.

Прощання з Героєм відбуватиметься:

- о 13:00 годині - літія біля дому на вул. Коцюбинського, 1;
- о 14:00 - чин похорону в Свято-Михайлівській церкві (вул. Незалежності, 35), по завершенню - хресний хід до центру міста;
- 15:00-15:15 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Сергія Кашубу на Алеї Героїв міського кладовища.

Нагадаємо, життя захисника обірвалося 7 травня. З перших днів війни - 25 лютого 2022 року, він поповнив ряди Сил територіальної оборони.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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