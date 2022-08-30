Водій був п'яний: на Волині пасажир автівки пропонував поліцейським 5 тисяч хабара

Водій був п'яний: на Волині пасажир автівки пропонував поліцейським 5 тисяч хабара
Волинянина притягнуть до кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди поліцейським.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора близько 20:20 співробітники сектору реагування патрульної поліції ВП №2 м.Горохів Луцького районного управління поліції під час патрулювання у Горохові зупинили «ВАЗ 21099» за порушення ПДР. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення вимог ч.1 ст. 130 КУпАП пасажир авто, аби вирішити питання, надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5000 тисяч гривень.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу щоб зафіксувати факт правопорушення. Гроші вилучили.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, авто, водій, пасажир, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої
Сьогодні, 11:15
У місті на Волині вантажівка злетіла у кювет
Сьогодні, 11:10
Водій був п'яний: на Волині пасажир автівки пропонував поліцейським 5 тисяч хабара
Сьогодні, 11:03
Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Сергієм Кашубою
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Двоє водіїв на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем Двоє водіїв на Волині хотіли «відкупитись» від патрульних хабарем
05 січень, 11:47
За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами За спробу підкупу поліцейського волинянин може до чотирьох років провести за ґратами
30 серпень, 2022, 11:26
На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар На Волині водій вантажівки пропонував поліції хабар
23 серпень, 2022, 15:20
На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО На Волині рятувальники витягнули авто з кювету. ФОТО.ВІДЕО
21 червень, 2022, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл
Сьогодні, 12:22
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:08
 0
На Волині горіли дрова, будинок та господарська будівля
Сьогодні, 12:00
 0
Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8