Водій був п'яний: на Волині пасажир автівки пропонував поліцейським 5 тисяч хабара





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора близько 20:20 співробітники сектору реагування патрульної поліції ВП №2 м.Горохів Луцького районного управління поліції під час патрулювання у Горохові зупинили «ВАЗ 21099» за порушення ПДР. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення вимог ч.1 ст. 130 КУпАП пасажир авто, аби вирішити питання, надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5000 тисяч гривень.



На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу щоб зафіксувати факт правопорушення. Гроші вилучили.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина притягнуть до кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди поліцейським.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора близько 20:20 співробітники сектору реагування патрульної поліції ВП №2 м.Горохів Луцького районного управління поліції під час патрулювання у Горохові зупинили «ВАЗ 21099» за порушення ПДР. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.Під час оформлення адміністративних матеріалів за порушення вимог ч.1 ст. 130 КУпАП пасажир авто, аби вирішити питання, надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5000 тисяч гривень.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу щоб зафіксувати факт правопорушення. Гроші вилучили.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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