На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої
Сьогодні, 11:15
Минулої доби рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 травня обідньої пори на вулиці Лесі Українки у Шацьку на подвір’ї житлового будинку забуксував автомобіль швидкої допомоги.
Рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й на ношах доправили до карети літню жінку для подальшої госпіталізації.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 травня обідньої пори на вулиці Лесі Українки у Шацьку на подвір’ї житлового будинку забуксував автомобіль швидкої допомоги.
Рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й на ношах доправили до карети літню жінку для подальшої госпіталізації.
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