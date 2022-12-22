На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



10 травня обідньої пори на вулиці Лесі Українки у Шацьку на подвір’ї житлового будинку забуксував автомобіль швидкої допомоги.



Рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й на ношах доправили до карети літню жінку для подальшої госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.10 травня обідньої пори на вулиці Лесі Українки у Шацьку на подвір’ї житлового будинку забуксував автомобіль швидкої допомоги.Рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й на ношах доправили до карети літню жінку для подальшої госпіталізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію