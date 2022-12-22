На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої

На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка приїхала на виклик до хворої
Минулої доби рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

10 травня обідньої пори на вулиці Лесі Українки у Шацьку на подвір’ї житлового будинку забуксував автомобіль швидкої допомоги.

Рятувальники 11 ДПРЧ смт Шацька відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття й на ношах доправили до карети літню жінку для подальшої госпіталізації.

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Теги: Волинь, Шацьк, рятувальники, швидка
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