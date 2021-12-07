Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють





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Перелік вакансій:



- у Ковель на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата – 20 000 гривень;

- у Маневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата – 20 000 гривень;

- в обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Обіцяють зарплату в розмірі 20 000 гривень;

- у село Тойкут Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту. Заробітна плата – 20 000 гривень;

- у Рожищі є робота для фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень;

- у Ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяють зарплату 20 000 гривень на місяць;

- у Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище. Заробітна плата – 19 040 гривень;

- у Луцьку на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Заробітна плата – 19 000 гривень;

- у Ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата – 18 300 гривень;

- у Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр зайнятості склав ТОП вакансій цього тижня.Про це повідомляє КонкурентTV Перелік вакансій:- у Ковель на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата – 20 000 гривень;- у Маневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата – 20 000 гривень;- в обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Обіцяють зарплату в розмірі 20 000 гривень;- у село Тойкут Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту. Заробітна плата – 20 000 гривень;- у Рожищі є робота для фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень;- у Ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяють зарплату 20 000 гривень на місяць;- у Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище. Заробітна плата – 19 040 гривень;- у Луцьку на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Заробітна плата – 19 000 гривень;- у Ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата – 18 300 гривень;- у Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 000 гривень.

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