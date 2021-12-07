Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють
Сьогодні, 11:30
Волинський обласний центр зайнятості склав ТОП вакансій цього тижня.
Про це повідомляє КонкурентTV.
Перелік вакансій:
- у Ковель на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Маневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- в обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Обіцяють зарплату в розмірі 20 000 гривень;
- у село Тойкут Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Рожищі є робота для фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяють зарплату 20 000 гривень на місяць;
- у Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище. Заробітна плата – 19 040 гривень;
- у Луцьку на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Заробітна плата – 19 000 гривень;
- у Ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата – 18 300 гривень;
- у Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 000 гривень.
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Про це повідомляє КонкурентTV.
Перелік вакансій:
- у Ковель на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Маневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- в обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Обіцяють зарплату в розмірі 20 000 гривень;
- у село Тойкут Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Рожищі є робота для фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяють зарплату 20 000 гривень на місяць;
- у Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище. Заробітна плата – 19 040 гривень;
- у Луцьку на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Заробітна плата – 19 000 гривень;
- у Ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата – 18 300 гривень;
- у Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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