Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють

Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють
Волинський обласний центр зайнятості склав ТОП вакансій цього тижня.

Про це повідомляє КонкурентTV.

Перелік вакансій:

- у Ковель на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Маневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- в обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Обіцяють зарплату в розмірі 20 000 гривень;
- у село Тойкут Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Рожищі є робота для фармацевта. Заробітна плата – 20 000 гривень;
- у Ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяють зарплату 20 000 гривень на місяць;
- у Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище. Заробітна плата – 19 040 гривень;
- у Луцьку на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Заробітна плата – 19 000 гривень;
- у Ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата – 18 300 гривень;
- у Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 000 гривень.


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Теги: вакансії, Волинь
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