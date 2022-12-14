На Волині горіли дрова, будинок та господарська будівля
Сьогодні, 12:00
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 травня на Волині рятувальники виїжджали за викликами на пожежі у Камінь-Каширському, Луцькому й Володимирському районах.
У селі Ветли Любешівської громади, імовірно, через коротке замикання електромережі горів дерев'яний житловий будинок. О 03:16 горіння ліквідоване силами рятувальників 23 Державного пожежно-рятувального поста. Внаслідок пожежі знищені меблі й хатні речі в коридорі, пошкоджені стіни й перекриття.
У селі Затурці Володимирського району рятувальники 20 Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної команди села Затурці ліквідували пожежу в господарській будівлі, спричинену, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі. Внаслідок пожежі знищений дах, пошкоджене перекриття й солома, що зберігалася у будівлі.
Наприкінці дня у садівничому товаристві в селі Гаразджа Луцького району на відкритій території загорілися дрова. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ та запобігли перекиданню полум’я на розташований поруч дачний будинок. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 травня на Волині рятувальники виїжджали за викликами на пожежі у Камінь-Каширському, Луцькому й Володимирському районах.
У селі Ветли Любешівської громади, імовірно, через коротке замикання електромережі горів дерев'яний житловий будинок. О 03:16 горіння ліквідоване силами рятувальників 23 Державного пожежно-рятувального поста. Внаслідок пожежі знищені меблі й хатні речі в коридорі, пошкоджені стіни й перекриття.
У селі Затурці Володимирського району рятувальники 20 Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної команди села Затурці ліквідували пожежу в господарській будівлі, спричинену, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі. Внаслідок пожежі знищений дах, пошкоджене перекриття й солома, що зберігалася у будівлі.
Наприкінці дня у садівничому товаристві в селі Гаразджа Луцького району на відкритій території загорілися дрова. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники 1 ДПРЧ та запобігли перекиданню полум’я на розташований поруч дачний будинок. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горіли дрова, будинок та господарська будівля
Сьогодні, 12:00
Які є вакансії на Волині і яку зарплату обіцяють
Сьогодні, 11:30
Медіа