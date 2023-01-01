На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти

На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Хвалько, який вважався зниклим безвісти
На донецькому напрямку, захищаючи Батьківщину, загинув уродженець с.Вигнанка – Хвалько Юрій Михайлович, 22.05.1993 року народження, який вважався зниклим безвісти з 2 лютого 2022 року.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"У воїна залишилась дружина та син. Похорон загиблого відбудеться у смт.Луків у суботу, 13 травня 2023 року. Точний час буде повідомлено згодом", - йдеться в повідомленні.

З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича у Любомльській громаді 12, 13 та 14 травня 2023 року оголошено Днями жалоби.

"На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів. Просимо жителів громади вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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