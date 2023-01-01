Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін в росію: РНБО відповіла

Олексій Данілов не виключає, що колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслава, підозрюваного у держзраді, можуть внести до списків на обмін до країни-агресорки РФ.



Про це Данілов сказав під час телемарафону у четвер, 11 травня,



Посадовець наголосив, що Богуслаєв, який просить Україну обміняти його до росії, підтвердив, що він – агент ворожої країни. Також Данілов додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ.



"Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (обмін Богуслаєва – ред.) буде прийматись , це буде тільки на користь нашої країни ", - зазначив він.



Зазначимо, ввечері 10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент " Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до росії. Цей лист був направлений на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.



Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОне виключає, що колишнього президента "Мотор Січі", підозрюваного у держзраді, можуть внести до списків на обмін до країни-агресорки РФ.Про це Данілов сказав під час телемарафону у четвер, 11 травня, пише ТСН.Посадовець наголосив, що Богуслаєв, який просить Україну обміняти його до росії, підтвердив, що він – агент ворожої країни. Також Данілов додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ."Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (обмін Богуслаєва – ред.) буде прийматись , це буде тільки на користь нашої країни ", - зазначив він.Зазначимо, ввечері 10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент " Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до росії. Цей лист був направлений на ім'я керівника Офісу президентаНагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.

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