Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін в росію: РНБО відповіла

Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін в росію: РНБО відповіла
Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслава, підозрюваного у держзраді, можуть внести до списків на обмін до країни-агресорки РФ.

Про це Данілов сказав під час телемарафону у четвер, 11 травня, пише ТСН.

Посадовець наголосив, що Богуслаєв, який просить Україну обміняти його до росії, підтвердив, що він – агент ворожої країни. Також Данілов додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ.

"Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (обмін Богуслаєва – ред.) буде прийматись , це буде тільки на користь нашої країни ", - зазначив він.

Зазначимо, ввечері 10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент " Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до росії. Цей лист був направлений на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.

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Теги: «Мотор Січ», Росія, обмін
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