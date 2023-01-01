Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін в росію: РНБО відповіла
Сьогодні, 12:45
Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслава, підозрюваного у держзраді, можуть внести до списків на обмін до країни-агресорки РФ.
Про це Данілов сказав під час телемарафону у четвер, 11 травня, пише ТСН.
Посадовець наголосив, що Богуслаєв, який просить Україну обміняти його до росії, підтвердив, що він – агент ворожої країни. Також Данілов додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ.
"Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (обмін Богуслаєва – ред.) буде прийматись , це буде тільки на користь нашої країни ", - зазначив він.
Зазначимо, ввечері 10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент " Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до росії. Цей лист був направлений на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.
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Про це Данілов сказав під час телемарафону у четвер, 11 травня, пише ТСН.
Посадовець наголосив, що Богуслаєв, який просить Україну обміняти його до росії, підтвердив, що він – агент ворожої країни. Також Данілов додав, що Україна зробила велику помилку, коли на початку незалежності не розформувала КДБ.
"Ми займаємося поверненням наших громадян, для нас життя нашого громадянина є найвищою цінністю. Тому що, якщо таке рішення (обмін Богуслаєва – ред.) буде прийматись , це буде тільки на користь нашої країни ", - зазначив він.
Зазначимо, ввечері 10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент " Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до росії. Цей лист був направлений на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.
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