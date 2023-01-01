На Волині прощаються із начальником військкомату

Василем Матвійчуком, серце якого зупинилося на 51 році життя.



Чоловік



Василь Матвійчук народився 13 травня 1972 року в селі Мостище Камінь-Каширського району. Після закінчення школи навчався в Ковельському СПТУ № 7, в 1990 році був призваний на строкову військову службу, яку проходив у прикордонних військах колишнього Союзу на території Середньої Азії. В 1992-му Василя Матвійчука демобілізували, а через рік призвали на військову службу в прикордонні війська вже незалежної України.



Перший досвід роботи з охорони державного кордону здобув на заставі прикордонного контролю «Доманово». В 1995 році він закінчив Хмельницький інститут прикордонних військ, здобувши вищу освіту. Працював у Ратнівській комендатурі, згодом - начальником застави «Рівне». З 2004 по 2006 рік очолював прикордонну заставу «Піща», наступні два роки працював заступником начальника штабу прикордонної комендатури «Ратне». У 2008 році закінчився термін контракту, і Василя Онуфрійовича звільнили в запас.



14 серпня 2015 року, під час 6-ї хвилі мобілізації, Василь Матвійчук був мобілізований до Шацького районного військового комісаріату на посаду начальника відділення забезпечення. З 19 серпня 2016 року Василь Матвійчук - військовий комісар Шацького районного військового комісаріату. З 05 березня 2018 року, знову Василь Онофрійович на посаді начальника відділення забезпечення Шацького РВК, а 10 вересня 2021 року - начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП. Вислуга років на військовій службі складає 25 років.



«На жаль, серце Василя Матвійчука не витримало. У військового залишилася дружина, син та донька. Сьогодні він в останній раз побував на місці своєї служби, попрощалися із начальником, колеги, друзі, знайомі... Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом з Вами», - йдеться у дописі.



Чин похорону підполковника Василя Матвійчука відбудеться 11 травня об 14.00 годині у с. Піща в храмі Казанської ікони Божої Матері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині прощаються із начальником 4 відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковником, серце якого зупинилося на 51 році життя.Чоловік відійшов у вічність у середу , 10 травня. Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.Василь Матвійчук народився 13 травня 1972 року в селі Мостище Камінь-Каширського району. Після закінчення школи навчався в Ковельському СПТУ № 7, в 1990 році був призваний на строкову військову службу, яку проходив у прикордонних військах колишнього Союзу на території Середньої Азії. В 1992-му Василя Матвійчука демобілізували, а через рік призвали на військову службу в прикордонні війська вже незалежної України.Перший досвід роботи з охорони державного кордону здобув на заставі прикордонного контролю «Доманово». В 1995 році він закінчив Хмельницький інститут прикордонних військ, здобувши вищу освіту. Працював у Ратнівській комендатурі, згодом - начальником застави «Рівне». З 2004 по 2006 рік очолював прикордонну заставу «Піща», наступні два роки працював заступником начальника штабу прикордонної комендатури «Ратне». У 2008 році закінчився термін контракту, і Василя Онуфрійовича звільнили в запас.14 серпня 2015 року, під час 6-ї хвилі мобілізації, Василь Матвійчук був мобілізований до Шацького районного військового комісаріату на посаду начальника відділення забезпечення. З 19 серпня 2016 року Василь Матвійчук - військовий комісар Шацького районного військового комісаріату. З 05 березня 2018 року, знову Василь Онофрійович на посаді начальника відділення забезпечення Шацького РВК, а 10 вересня 2021 року - начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП. Вислуга років на військовій службі складає 25 років.«На жаль, серце Василя Матвійчука не витримало. У військового залишилася дружина, син та донька. Сьогодні він в останній раз побував на місці своєї служби, попрощалися із начальником, колеги, друзі, знайомі... Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом з Вами», - йдеться у дописі.Чин похорону підполковника Василя Матвійчука відбудеться 11 травня об 14.00 годині у с. Піща в храмі Казанської ікони Божої Матері.

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