Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО

Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.



«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.



Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії і зазначив, що Залужний зробив цей момент по-справжньому неймовірним.



Нагадаємо, Ганна Маляр.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандуючий збройних сил Україниз'явився на весіллі української пари.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії і зазначив, що Залужний зробив цей момент по-справжньому неймовірним.Нагадаємо, напередодні країна-терорист росія поширювала фейки про нібито вбивство українських командувачів, в тому числі Валерія Залужного. Інформацію про ліквідацію українських командирів спростувала заступниця міністра оборони

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