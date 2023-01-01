Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО

Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО
Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.

«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.

Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії і зазначив, що Залужний зробив цей момент по-справжньому неймовірним.

Нагадаємо, напередодні країна-терорист росія поширювала фейки про нібито вбивство українських командувачів, в тому числі Валерія Залужного. Інформацію про ліквідацію українських командирів спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО


Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО


Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО


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Теги: Залужний, весілля
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