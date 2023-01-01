Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.
«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.
Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії і зазначив, що Залужний зробив цей момент по-справжньому неймовірним.
Нагадаємо, напередодні країна-терорист росія поширювала фейки про нібито вбивство українських командувачів, в тому числі Валерія Залужного. Інформацію про ліквідацію українських командирів спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.
«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.
Він також подякував головнокомандувачу ЗСУ за згоду побувати на церемонії і зазначив, що Залужний зробив цей момент по-справжньому неймовірним.
Нагадаємо, напередодні країна-терорист росія поширювала фейки про нібито вбивство українських командувачів, в тому числі Валерія Залужного. Інформацію про ліквідацію українських командирів спростувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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