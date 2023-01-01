В Міноборони спростували фейк про загибель українських командувачів





Про це Ганни Маляр.



"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що, зазвичай, такі повідомлення мають на меті психологічно вплинути на саму людину, деморалізувати українських військових і створити "короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.



Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, головнокомандувач ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Міністерстві оборони України заявили, що росія поширює дезінформацію про ліквідацію командувачів ЗСУ, яка не відповідає дійсності.Про це повідомила заступниця міністра оборони"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що, зазвичай, такі повідомлення мають на меті психологічно вплинути на саму людину, деморалізувати українських військових і створити "короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО через складну ситуацію на фронті.

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