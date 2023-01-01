На Волині навколішки зустріли Героя Сергія Багнюка
Сьогодні, 14:05
У Камінь-Каширській громаді зустріли 43-річного Героя Сергія Багнюка.
Захисник України назавжди повернувся додому у четвер, 11 травня. Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя солдата обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області.
Віддати шану Сергію Багнюку вийшли на вулиці сіл і міста сотні людей. Дороги встелені квітами, патріотична символіка у руках, низько схиливши голови - саме так жителі громади зустріли свого захисника.
У п'ятницю, 12 травня, волинян просять провести воїна в останню земну дорогу. Чин відспівування відбудеться о 12:30 у храмі села Пнівне. Від рідного дому скорботний кортеж вирушить о 12:00. Поховають солдата на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, на війні загинув 43-річний Герой з села Фаринки Камінь-Каширського району Сергій Каленикович Багнюк.
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Захисник України назавжди повернувся додому у четвер, 11 травня. Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя солдата обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області.
Віддати шану Сергію Багнюку вийшли на вулиці сіл і міста сотні людей. Дороги встелені квітами, патріотична символіка у руках, низько схиливши голови - саме так жителі громади зустріли свого захисника.
У п'ятницю, 12 травня, волинян просять провести воїна в останню земну дорогу. Чин відспівування відбудеться о 12:30 у храмі села Пнівне. Від рідного дому скорботний кортеж вирушить о 12:00. Поховають солдата на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, на війні загинув 43-річний Герой з села Фаринки Камінь-Каширського району Сергій Каленикович Багнюк.
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