На Волині навколішки зустріли Героя Сергія Багнюка

На Волині навколішки зустріли Героя Сергія Багнюка
У Камінь-Каширській громаді зустріли 43-річного Героя Сергія Багнюка.

Захисник України назавжди повернувся додому у четвер, 11 травня. Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя солдата обірвалося 9 травня 2023 року в Харківській області.

Віддати шану Сергію Багнюку вийшли на вулиці сіл і міста сотні людей. Дороги встелені квітами, патріотична символіка у руках, низько схиливши голови - саме так жителі громади зустріли свого захисника.

У п'ятницю, 12 травня, волинян просять провести воїна в останню земну дорогу. Чин відспівування відбудеться о 12:30 у храмі села Пнівне. Від рідного дому скорботний кортеж вирушить о 12:00. Поховають солдата на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, на війні загинув 43-річний Герой з села Фаринки Камінь-Каширського району Сергій Каленикович Багнюк.

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