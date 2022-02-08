У Луцьку вночі затримали п’яну 18-річну водійку

У Луцьку вночі затримали п’яну 18-річну водійку
У Луцьку вночі, 11, травня патрульні затримали нетверезу 18-річну водійку.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Це трапилося близько 2-ї години на вулиці Карпенка-Карого. Автомобіль Volkswagen Golf інспектори зупинили через те, що він рухався з технічною несправністю, а саме спущеним колесом та ще й під час дії комендантської години.

Коли керманичка вийшла з авто, охоронці порядку виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Дівчина погодилася пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці. Результат освідування становив 1,56 проміле, що перевищує максимально допустиму норму майже у 8 разів.

На водійку патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) КУпАП.
Юній громадянці поліцейські надали допомогу у заміні пробитого колеса, однак, звісно ж, відсторонили її від керування.

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Теги: п’яна водійка, поліція, затримання
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