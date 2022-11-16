Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, – CNN





Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність, повідомили декілька західних високопосадовців CNN, пише



Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS.



Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України. Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.



За словами американського високопоставленого військового, з точки зору дальності ці ракети "по-справжньому зміннють гру" і дають Києву ті можливості, про які він просив від початку повномасштабного вторгнення. До надання цих ракет максимальний радіус дії американської зброї в Україні становив близько 49 миль.



У грудні 2022 міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що не відкидає можливості поставки українцям далекобійних ракет. Декілька днів тому зʼявились дані, що британці вже готуються їх відправити. Американське видання Washington Post писало, що Міністерство оборони Сполученого Королівства дало запит на “висловлення зацікавленості” у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 кілометрів.



Британія з-поміж союзників України і раніше робила перші кроки в постачанні сучасного озброєння, на необхідності якого наголошували українці. Торік саме британці першими оголосили про надання потужних танків Challenger, після чого свої "Абрамси" згодились надати американці, а це, зі свого боку, мотивувало Берлін дати дозвіл на доставку Leopard.



Крилаті ракети повітряного базувнння Storm Shadow випускають у декількох модифікаціях. Збройні сили Франції та Британії мають на озброєнні ракети з дальністю до 560 км, але на експорт відправляють лише ті, які стріляють трохи більш ніж на 250 км.



Основними цілями ракет є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни, мости і інші стратегічні пункти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність, повідомили декілька західних високопосадовців CNN, пише LB.ua Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS.Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України. Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.За словами американського високопоставленого військового, з точки зору дальності ці ракети "по-справжньому зміннють гру" і дають Києву ті можливості, про які він просив від початку повномасштабного вторгнення. До надання цих ракет максимальний радіус дії американської зброї в Україні становив близько 49 миль.У грудні 2022 міністр оборони Британіїзазначив, що не відкидає можливості поставки українцям далекобійних ракет. Декілька днів тому зʼявились дані, що британці вже готуються їх відправити. Американське видання Washington Post писало, що Міністерство оборони Сполученого Королівства дало запит на “висловлення зацікавленості” у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 кілометрів.Британія з-поміж союзників України і раніше робила перші кроки в постачанні сучасного озброєння, на необхідності якого наголошували українці. Торік саме британці першими оголосили про надання потужних танків Challenger, після чого свої "Абрамси" згодились надати американці, а це, зі свого боку, мотивувало Берлін дати дозвіл на доставку Leopard.Крилаті ракети повітряного базувнння Storm Shadow випускають у декількох модифікаціях. Збройні сили Франції та Британії мають на озброєнні ракети з дальністю до 560 км, але на експорт відправляють лише ті, які стріляють трохи більш ніж на 250 км.Основними цілями ракет є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни, мости і інші стратегічні пункти.

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