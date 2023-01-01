Україна отримала близько 600 видів західного озброєння





Наразі ще не всі з них використані, заявив спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, пише УНІАН.



"Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та засобів, починаючи від танків "Абрамс" і до танків "Леопард", та системи "Петріот". 600 видів. Це багато. Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо у воюючої армії. У вас це все є зараз", - сказав він.



За словами О'Доннелла, українці можуть здивувати росіян. "Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах - так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці використають те, над чим вони працювали останні кілька місяців", - зауважив О'Доннелл.



Він також запевнив, що незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ, США продовжать надавати оборонну допомогу Україні для відбиття агресії Росії.



"У внутрішніх дискусіях тут (інтерв’ю відбувалось у кулуарах останньої "рамштайнівської конференції" - Ред.) і в дискусіях з моїм босом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів (Марком Міллі - Ред.), ми ніколи не говорили, що якщо українці не досягнуть того й того, значить, все. Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі", - сказав О'Доннелл.



Своєю чергою, спікер Об'єднаного комітету начальників штабів полковник Дейв Батлер прокоментував ситуацію щодо запитуваних Україною літаків F-16.



"Я можу трохи поговорити про це як американець, не від імені міжнародного співтовариства. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам дозволив наш уряд на даний момент", - заявив він.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі.Наразі ще не всі з них використані, заявив спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник, пише УНІАН."Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та засобів, починаючи від танків "Абрамс" і до танків "Леопард", та системи "Петріот". 600 видів. Це багато. Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо у воюючої армії. У вас це все є зараз", - сказав він.За словами О'Доннелла, українці можуть здивувати росіян. "Що нам подобається робити в наших збройних силах, та й у будь-яких збройних силах - так це заставати ворога зненацька. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці використають те, над чим вони працювали останні кілька місяців", - зауважив О'Доннелл.Він також запевнив, що незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ, США продовжать надавати оборонну допомогу Україні для відбиття агресії Росії."У внутрішніх дискусіях тут (інтерв’ю відбувалось у кулуарах останньої "рамштайнівської конференції" - Ред.) і в дискусіях з моїм босом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів (Марком Міллі - Ред.), ми ніколи не говорили, що якщо українці не досягнуть того й того, значить, все. Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі", - сказав О'Доннелл.Своєю чергою, спікер Об'єднаного комітету начальників штабів полковник Дейв Батлер прокоментував ситуацію щодо запитуваних Україною літаків F-16."Я можу трохи поговорити про це як американець, не від імені міжнародного співтовариства. Нам виділено певну кількість ресурсів на Україну, а F-16 дуже дорогі. У росіян понад 500 винищувачів. І щоб мати можливість забезпечити українців такою самою чи хоча б конкурентоспроможною кількістю F-16, це потребувало б більше ресурсів, ніж нам дозволив наш уряд на даний момент", - заявив він.Нагадаємо, що Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію