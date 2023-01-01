Зеленський розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті
Сьогодні, 15:45
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.
В інтерв’ю ВВС президент наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться", пише УНІАН.
"Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що Україні "не все одно", скільки людей зазнали поранень, а скільки - загинули.
Також, за його словами, українська влада знає кількість полонених Росією українців. "Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", - уточнив глава держави.
Українська влада не називає точної кількості загиблих та поранених у війні з Росією військових. Час від час від іноземних розвідок та ЗМІ лунають певні припущення щодо цього, однак жодну з цих цифр в Україні офіційно не підтверджували.
Водночас, у квітні цього року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon порівняв кількість загиблих у війні українських військових із числом загиблих від землетрусу в Туреччині, який стався у лютому.
У цьому інтерв’ю Резніков сказав, що втрати України є "значно меншими" за російські. Він додав, що точну кількість назвати не може, але зауважив, що вона є меншою за кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині, під час якого загинуло понад 50 тисяч людей.
Втрати російських окупантів у війні, за даними українського Генштабу станом на ранок 11 травня, становлять близько 196 тис. 920 осіб.
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В інтерв’ю ВВС президент наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться", пише УНІАН.
"Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що Україні "не все одно", скільки людей зазнали поранень, а скільки - загинули.
Також, за його словами, українська влада знає кількість полонених Росією українців. "Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", - уточнив глава держави.
Українська влада не називає точної кількості загиблих та поранених у війні з Росією військових. Час від час від іноземних розвідок та ЗМІ лунають певні припущення щодо цього, однак жодну з цих цифр в Україні офіційно не підтверджували.
Водночас, у квітні цього року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon порівняв кількість загиблих у війні українських військових із числом загиблих від землетрусу в Туреччині, який стався у лютому.
У цьому інтерв’ю Резніков сказав, що втрати України є "значно меншими" за російські. Він додав, що точну кількість назвати не може, але зауважив, що вона є меншою за кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині, під час якого загинуло понад 50 тисяч людей.
Втрати російських окупантів у війні, за даними українського Генштабу станом на ранок 11 травня, становлять близько 196 тис. 920 осіб.
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