Зеленський розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті

Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.



В інтерв’ю ВВС президент наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться", пише



"Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри", - сказав він.



Зеленський підкреслив, що Україні "не все одно", скільки людей зазнали поранень, а скільки - загинули.



Також, за його словами, українська влада знає кількість полонених Росією українців. "Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", - уточнив глава держави.



Українська влада не називає точної кількості загиблих та поранених у війні з Росією військових. Час від час від іноземних розвідок та ЗМІ лунають певні припущення щодо цього, однак жодну з цих цифр в Україні офіційно не підтверджували.



Водночас, у квітні цього року міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon порівняв кількість загиблих у війні українських військових із числом загиблих від землетрусу в Туреччині, який стався у лютому.



У цьому інтерв’ю Резніков сказав, що втрати України є "значно меншими" за російські. Він додав, що точну кількість назвати не може, але зауважив, що вона є меншою за кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині, під час якого загинуло понад 50 тисяч людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.В інтерв’ю ВВС президент наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться", пише УНІАН "Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри", - сказав він.Зеленський підкреслив, що Україні "не все одно", скільки людей зазнали поранень, а скільки - загинули.Також, за його словами, українська влада знає кількість полонених Росією українців. "Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", - уточнив глава держави.Українська влада не називає точної кількості загиблих та поранених у війні з Росією військових. Час від час від іноземних розвідок та ЗМІ лунають певні припущення щодо цього, однак жодну з цих цифр в Україні офіційно не підтверджували.Водночас, у квітні цього року міністр оборони Українив інтерв’ю іспанській газеті La Razon порівняв кількість загиблих у війні українських військових із числом загиблих від землетрусу в Туреччині, який стався у лютому.У цьому інтерв’ю Резніков сказав, що втрати України є "значно меншими" за російські. Він додав, що точну кількість назвати не може, але зауважив, що вона є меншою за кількість жертв масштабного землетрусу у Туреччині, під час якого загинуло понад 50 тисяч людей. Втрати російських окупантів у війні , за даними українського Генштабу станом на ранок 11 травня, становлять близько 196 тис. 920 осіб.

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