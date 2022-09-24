У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО

У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО
У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Боратинської громади.

«У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку ЗСУ під гаслом «Наші серця закликають до єднання заради миру і Перемоги!». Ця доброчинна подія об’єднала і запалила всіх, кожен клас ліцею намагався вразити не лише оригінальністю, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників», – йдеться в повідомленні.

Хороший настрій, гарна погода з теплим весняним сонечком, креативність продавців та активність покупців створили справжню ярмаркову феєрію. Пригощали смаколиками і наших захисників, які знаходяться на лікуванні в госпіталі міста Луцька.

Усі виручені кошти, а це 71 484,5 грн передали на потреби ЗСУ.

У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО


У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО

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Теги: ЗСУ, благодійний ярмарок
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