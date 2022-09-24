У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО

У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Боратинської громади.«У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку ЗСУ під гаслом «Наші серця закликають до єднання заради миру і Перемоги!». Ця доброчинна подія об’єднала і запалила всіх, кожен клас ліцею намагався вразити не лише оригінальністю, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників», – йдеться в повідомленні.Хороший настрій, гарна погода з теплим весняним сонечком, креативність продавців та активність покупців створили справжню ярмаркову феєрію. Пригощали смаколиками і наших захисників, які знаходяться на лікуванні в госпіталі міста Луцька.Усі виручені кошти, а це 71 484,5 грн передали на потреби ЗСУ.