Блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень: яка ситуація на «Ягодині»





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



За цих сім діб, якщо рахувати за показниками Меморандуму, укладеного з суміжною стороною у червні минулого року, на в'їзд та виїзд з України через нього мало б проїхати по 2380 вантажних транспортних засобів у кожному напрямку, загалом - 4760 авто.



Фактично за цей час оформлено: 1300 вантажівок на в'їзд в Україну (включно з товарами гуманітарної допомоги) і лише 384 авто українського експорту. Виконання домовленостей з пропуску транспортних засобів складає 35 відсотків. Відбувається це зі значною перевагою імпортних вантажів, кількість яких втричі більша пропущеного суміжною стороною експорту.



Жива черга на виїзд з України налічує 350 ваговозів, на в'їзд в Україну - 700, водії яких потрапили в заручники цієї надзвичайної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затишшя митного поста "Ягодин" через блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.За цих сім діб, якщо рахувати за показниками Меморандуму, укладеного з суміжною стороною у червні минулого року, на в'їзд та виїзд з України через нього мало б проїхати по 2380 вантажних транспортних засобів у кожному напрямку, загалом - 4760 авто.Фактично за цей час оформлено: 1300 вантажівок на в'їзд в Україну (включно з товарами гуманітарної допомоги) і лише 384 авто українського експорту. Виконання домовленостей з пропуску транспортних засобів складає 35 відсотків. Відбувається це зі значною перевагою імпортних вантажів, кількість яких втричі більша пропущеного суміжною стороною експорту.Жива черга на виїзд з України налічує 350 ваговозів, на в'їзд в Україну - 700, водії яких потрапили в заручники цієї надзвичайної ситуації.

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