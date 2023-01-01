Блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень: яка ситуація на «Ягодині»
Сьогодні, 16:50
Затишшя митного поста "Ягодин" через блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
За цих сім діб, якщо рахувати за показниками Меморандуму, укладеного з суміжною стороною у червні минулого року, на в'їзд та виїзд з України через нього мало б проїхати по 2380 вантажних транспортних засобів у кожному напрямку, загалом - 4760 авто.
Фактично за цей час оформлено: 1300 вантажівок на в'їзд в Україну (включно з товарами гуманітарної допомоги) і лише 384 авто українського експорту. Виконання домовленостей з пропуску транспортних засобів складає 35 відсотків. Відбувається це зі значною перевагою імпортних вантажів, кількість яких втричі більша пропущеного суміжною стороною експорту.
Жива черга на виїзд з України налічує 350 ваговозів, на в'їзд в Україну - 700, водії яких потрапили в заручники цієї надзвичайної ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
За цих сім діб, якщо рахувати за показниками Меморандуму, укладеного з суміжною стороною у червні минулого року, на в'їзд та виїзд з України через нього мало б проїхати по 2380 вантажних транспортних засобів у кожному напрямку, загалом - 4760 авто.
Фактично за цей час оформлено: 1300 вантажівок на в'їзд в Україну (включно з товарами гуманітарної допомоги) і лише 384 авто українського експорту. Виконання домовленостей з пропуску транспортних засобів складає 35 відсотків. Відбувається це зі значною перевагою імпортних вантажів, кількість яких втричі більша пропущеного суміжною стороною експорту.
Жива черга на виїзд з України налічує 350 ваговозів, на в'їзд в Україну - 700, водії яких потрапили в заручники цієї надзвичайної ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень: яка ситуація на «Ягодині»
Сьогодні, 16:50
У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 16:42
На Волині аграрій, якому допоміг прикордонник, незаконно захопив 45 га землі у прикордонній смузі
Сьогодні, 16:05
Зеленський розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті
Сьогодні, 15:45
Медіа