На Волині аграрій, якому допоміг прикордонник, незаконно захопив 45 га землі у прикордонній смузі

На Волині аграрій, якому допоміг прикордонник, незаконно захопив 45 га землі у прикордонній смузі
Працівники ДБР за сприяння керівництва Держприкордонслужби повідомили про підозру прикордоннику з Луцького загону, який сприяв місцевому агропідприємству в самовільному заволодінні 45 гектарами землі у прикордонній смузі.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Фірма орендувала понад 284 га землі у місцевих мешканців — власників паїв. Але комерсант, щоб збільшити прибутки компанії, вирішив розширити посівні площі коштом земель прикордонної смуги.

Начальник відділення прикордонної служби, який погодився на протиправну співпрацю, забезпечив безперешкодний доступ техніки та персоналу бізнесмена до ділянок, які перебувають під особливою охороною.

Працівники незаконно вирубали дерева та чагарників на 45 гектарах і засадили територію сільгосппродукцію. За підрахунками, держава, як законний власник, через самовільне захоплення та використання земель не за призначенням, зазнала збитків у понад 7,2 млн грн.

Також перевіряється, чи постраждала від такого «господарювання» система охорони українського кордону.

Начальника відділення прикордонної служби підозрюють у пособництві в самовільному зайнятті земельних ділянок в зоні особливого режиму використання земель, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Також підозру в самовільному зайнятті земельних ділянок в зоні особливого режиму використання земель, вчиненому за попередньою змовою групою осіб повідомлено керівнику підприємства (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1 КК України).
На Волині аграрій, якому допоміг прикордонник, незаконно захопив 45 га землі у прикордонній смузі

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: Волинь, аграрій, прикордонник, ДБР
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