Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,

Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,
Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ у жовтні 2022 року до Білорусі почали прибувати ешелони з російськими військовими. Одними з основних місць їх розміщення стали 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» у Барановичському районі та полігон «Лепельський» у Вітебській області.

Російські військові продовжують перебувати на вказаних полігонах і зараз. На підставі даних про держзакупівлі послуг з вивезення сміття є всі підстави вважати, що вони там перебуватимуть як мінімум до кінця 2023 року.

Нагадаємо, як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,
Сьогодні, 15:15
Україна отримала близько 600 видів західного озброєння
Сьогодні, 15:05
Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, – CNN
Сьогодні, 14:50
На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію
Сьогодні, 14:40
У Луцьку вночі затримали п’яну 18-річну водійку
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
Як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл Як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл
Сьогодні, 12:22
Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі Росіяни шукають можливість виробництва іранських дронів у Білорусі
08 травень, 19:17
У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн» У Білорусі відбулася ротація військ на кордоні з Україною, – «Беларускі Гаюн»
07 травень, 06:18
Українка, яка 21 рік прожила в Білорусі, переїхала на Хмельниччину і готується до служби в ЗСУ Українка, яка 21 рік прожила в Білорусі, переїхала на Хмельниччину і готується до служби в ЗСУ
02 травень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,
Сьогодні, 15:15
 0
Україна отримала близько 600 видів західного озброєння
Сьогодні, 15:05
 0
Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, – CNN
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку вночі затримали п’яну 18-річну водійку
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8