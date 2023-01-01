Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,





Про це



У рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ у жовтні 2022 року до Білорусі почали прибувати ешелони з російськими військовими. Одними з основних місць їх розміщення стали 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» у Барановичському районі та полігон «Лепельський» у Вітебській області.



Російські військові продовжують перебувати на вказаних полігонах і зараз. На підставі даних про держзакупівлі послуг з вивезення сміття є всі підстави вважати, що вони там перебуватимуть як мінімум до кінця 2023 року.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".У рамках розгортання так званого регіонального угруповання військ у жовтні 2022 року до Білорусі почали прибувати ешелони з російськими військовими. Одними з основних місць їх розміщення стали 230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» у Барановичському районі та полігон «Лепельський» у Вітебській області.Російські військові продовжують перебувати на вказаних полігонах і зараз. На підставі даних про держзакупівлі послуг з вивезення сміття є всі підстави вважати, що вони там перебуватимуть як мінімум до кінця 2023 року.Нагадаємо, як «рускій мір» приходив з Білорусі до прикордонних українських сіл

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію