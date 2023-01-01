На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу

Олександра Приведенця. Сталося це близько трьох тижнів тому у селі Ясенівка Доросинівської громади.



Про це сам воїн розповів



Як зазначив Олександр, кілька днів тому він виявив, що будинок залишився без газопостачання. Газ відрізали, коли нікого не було вдома.



«У цьому будинку давно ніхто не живе. Я використовую його як дачу. Кілька разів мені телефонували, казали про заборгованість за доставку газу. Я відповідав, що сплачу, коли матиму змогу», – розповідає захисник.



На війні він отримав поранення, пройшов лікування та реабілітацію. За станом здоров'я чоловіка комісували та призначили групу інвалідності. Досі на війні Україну від російських окупантів захищає його син Олексій. Він перебуває на одному з гарячих напрямків фронту.



Олександр дивується такому ставленню з боку надавачів послуг. До того ж заборгованість незначна – 880 гривень і 13 копійок.



«Це за доставку газу. За доставку газу, яким ніхто не користувався тривалий час. А за сам спожитий газ там взагалі переплата. От таке у нас ставлення до ветеранів війни», – обурюється чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працівники газової служби відключили газопостачання у батьківському будинку захисника УкраїниСталося це близько трьох тижнів тому у селі Ясенівка Доросинівської громади.Про це сам воїн розповів Район.Рожище. Як зазначив Олександр, кілька днів тому він виявив, що будинок залишився без газопостачання. Газ відрізали, коли нікого не було вдома.«У цьому будинку давно ніхто не живе. Я використовую його як дачу. Кілька разів мені телефонували, казали про заборгованість за доставку газу. Я відповідав, що сплачу, коли матиму змогу», – розповідає захисник.На війні він отримав поранення, пройшов лікування та реабілітацію. За станом здоров'я чоловіка комісували та призначили групу інвалідності. Досі на війні Україну від російських окупантів захищає його син. Він перебуває на одному з гарячих напрямків фронту.Олександр дивується такому ставленню з боку надавачів послуг. До того ж заборгованість незначна – 880 гривень і 13 копійок.«Це за доставку газу. За доставку газу, яким ніхто не користувався тривалий час. А за сам спожитий газ там взагалі переплата. От таке у нас ставлення до ветеранів війни», – обурюється чоловік.

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