Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою

Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою
Ковельська громада на Волині попрощалася із 46-річним Героєм Сергієм Кашубою.

Про це повідомили у міській раді.

«Якщо не я, тоді хто, - сказав він рідним і уже на другий день війни був у територіальній обороні. Останнім часом, як і прагнув, воював на Сході. Вважав, що там його досвід буде найціннішим. Був солдатом, снайпером 2 категорії відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини A7063. А до 24 лютого будував плани на мирне життя» - йдеться у дописі.

Сергій навчався у школі №1 м. Ковеля. Згодом закінчив промислово-економічний коледж, де здобув фах техніка-механіка, потому — Луцький національний технічний університет.

Працював майстром з промисловості в Ковельському управлінні «Волиньгазу», головним енергетиком в Управлінні осушувальних систем, згодом - головним інженером Люблинецького силікатного заводу.

Пройшов шлях управлінця, адже мав до цього хист, вмів приймати швидкі і правильні рішення. Дуже любив своє місто, свою Волинь, Україну.

Він встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому з дружиною, донькою, зятем, сином і внуком.

За словами директорки ліцею №1 Оксани Мельник, учителі, які навчали Сергія, запам'ятали його вихованим, інтелігентним, чуйним. Він був людиною, яка мала добре серце, золоті руки і гострий розум.

Михайло Ткачук, побратим Героя, теж пригадує лише найкраще про нашого земляка, який умів підтримати, порадити, на виконання кожного завдання він завжди йшов з посмішкою, яка там так багато вартувала.

Нагадаємо, на війні загинув ковельчанин Кашуба Сергій Дмитрович, 21.09.1976 року народження.

Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою


Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою


Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою


Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою

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