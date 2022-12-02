Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО

Наталія Ніколаєва мама трьох дітей. Найстарший, 25-річний син Дмитро – військовий медик. Вже понад рік він перебуває у полоні.



Жінка розповіла



Наталія Ніколаєва каже, що син Дмитро мріяв про військову службу з дитячого садочка. Хотів бути, як батько — військовим.



Після закінчення медичного училища та після проходження строкової служби у Василькові пішов служити за контрактом. До початку повномасштабного вторгнення у Дмитра була п'ята ротація на сході. 24 лютого він був в селі Широкине, на Маріупольському напрямку, – говорить мама Наталія Ніколаєва.



12 квітня 2022 року Дмитро потрапив у полон із заводу Ілліча у Маріуполі.



"Я прочитала повідомлення, нічого не могла зрозуміти: "Мама, я в полоні". У мене були такі моменти, що забирала швидка з гіпертонічним кризом. Були досить стрибки і в настрої, і у всьому", – розповідає жінка.



Переживання та стреси, – каже жінка, – похитнули здоров’я — торік у липні в Наталії виявили онкозахворювання. Пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у стані ремісії.



"По-перше, я мама трьох дітей. Я мушу, я мушу витримати. Я мушу це все пережити заради Діми. Маю думати про те, що в мене ще двоє дітей, які так само потребують моєї уваги, мого тепла", – говорить Наталія Ніколаєва.



Після початку повномасштабного вторгнення Наталія Ніколаєва свого меншого 17-тирічного сина Єгора та 7-мирічну доньку Олександру відвезла до Польщі, а сама повернулася волонтерити та допомагати в Україну. Каже, що розуміла, що менші діти в безпеці, а старший син – в Маріуполі.



"Це татуювання я зробила, коли народилась в мене донечка. І тут всі мої дітки, і Дмитро, І Єгор, і Олександр. Ніколи не була строгою мамою. Намагалась завжди до всіх однаково. Тому що всі троє – це твоя кровиночка. Скільки б років не було", – говорить жінка.



Лучанка зізнається: не втрачає надії та вже другий рік з усіх сил шукає і чекає свого сина Дмитра. Два місяці тому, – каже, – вийшла на роботу, щоб менше хвилюватися. Увесь вільний час проводить з найменшою донькою Олександрою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 47-річнамама трьох дітей. Найстарший, 25-річний син– військовий медик. Вже понад рік він перебуває у полоні.Жінка розповіла Суспільному , що чекає на перемогу та повернення сина додому.Наталія Ніколаєва каже, що син Дмитро мріяв про військову службу з дитячого садочка. Хотів бути, як батько — військовим.Після закінчення медичного училища та після проходження строкової служби у Василькові пішов служити за контрактом. До початку повномасштабного вторгнення у Дмитра була п'ята ротація на сході. 24 лютого він був в селі Широкине, на Маріупольському напрямку, – говорить мама Наталія Ніколаєва.12 квітня 2022 року Дмитро потрапив у полон із заводу Ілліча у Маріуполі."Я прочитала повідомлення, нічого не могла зрозуміти: "Мама, я в полоні". У мене були такі моменти, що забирала швидка з гіпертонічним кризом. Були досить стрибки і в настрої, і у всьому", – розповідає жінка.Переживання та стреси, – каже жінка, – похитнули здоров’я — торік у липні в Наталії виявили онкозахворювання. Пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у стані ремісії."По-перше, я мама трьох дітей. Я мушу, я мушу витримати. Я мушу це все пережити заради Діми. Маю думати про те, що в мене ще двоє дітей, які так само потребують моєї уваги, мого тепла", – говорить Наталія Ніколаєва.Після початку повномасштабного вторгнення Наталія Ніколаєва свого меншого 17-тирічного сината 7-мирічну донькувідвезла до Польщі, а сама повернулася волонтерити та допомагати в Україну. Каже, що розуміла, що менші діти в безпеці, а старший син – в Маріуполі."Це татуювання я зробила, коли народилась в мене донечка. І тут всі мої дітки, і Дмитро, І Єгор, і Олександр. Ніколи не була строгою мамою. Намагалась завжди до всіх однаково. Тому що всі троє – це твоя кровиночка. Скільки б років не було", – говорить жінка.Лучанка зізнається: не втрачає надії та вже другий рік з усіх сил шукає і чекає свого сина Дмитра. Два місяці тому, – каже, – вийшла на роботу, щоб менше хвилюватися. Увесь вільний час проводить з найменшою донькою Олександрою.

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