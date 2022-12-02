Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО

Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
47-річна Наталія Ніколаєва мама трьох дітей. Найстарший, 25-річний син Дмитро – військовий медик. Вже понад рік він перебуває у полоні.

Жінка розповіла Суспільному, що чекає на перемогу та повернення сина додому.

Наталія Ніколаєва каже, що син Дмитро мріяв про військову службу з дитячого садочка. Хотів бути, як батько — військовим.

Після закінчення медичного училища та після проходження строкової служби у Василькові пішов служити за контрактом. До початку повномасштабного вторгнення у Дмитра була п'ята ротація на сході. 24 лютого він був в селі Широкине, на Маріупольському напрямку, – говорить мама Наталія Ніколаєва.

12 квітня 2022 року Дмитро потрапив у полон із заводу Ілліча у Маріуполі.

"Я прочитала повідомлення, нічого не могла зрозуміти: "Мама, я в полоні". У мене були такі моменти, що забирала швидка з гіпертонічним кризом. Були досить стрибки і в настрої, і у всьому", – розповідає жінка.

Переживання та стреси, – каже жінка, – похитнули здоров’я — торік у липні в Наталії виявили онкозахворювання. Пережила операцію та шість хіміотерапій. Зараз перебуває у стані ремісії.

"По-перше, я мама трьох дітей. Я мушу, я мушу витримати. Я мушу це все пережити заради Діми. Маю думати про те, що в мене ще двоє дітей, які так само потребують моєї уваги, мого тепла", – говорить Наталія Ніколаєва.

Після початку повномасштабного вторгнення Наталія Ніколаєва свого меншого 17-тирічного сина Єгора та 7-мирічну доньку Олександру відвезла до Польщі, а сама повернулася волонтерити та допомагати в Україну. Каже, що розуміла, що менші діти в безпеці, а старший син – в Маріуполі.

"Це татуювання я зробила, коли народилась в мене донечка. І тут всі мої дітки, і Дмитро, І Єгор, і Олександр. Ніколи не була строгою мамою. Намагалась завжди до всіх однаково. Тому що всі троє – це твоя кровиночка. Скільки б років не було", – говорить жінка.

Лучанка зізнається: не втрачає надії та вже другий рік з усіх сил шукає і чекає свого сина Дмитра. Два місяці тому, – каже, – вийшла на роботу, щоб менше хвилюватися. Увесь вільний час проводить з найменшою донькою Олександрою.

Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО


Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою
Сьогодні, 17:50
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Сьогодні, 17:30
На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком
23 лютий, 17:05
Звільнені з російського полону бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я незадовільний, – ГУР Звільнені з російського полону бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я незадовільний, – ГУР
05 лютий, 14:10
Серед звільнених учора з російського полону – лучанин Серед звільнених учора з російського полону – лучанин
09 січень, 13:43
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
02 грудень, 2022, 14:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою
Сьогодні, 17:50
 0
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8