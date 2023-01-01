Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем
У суботу, 13 травня, востаннє на Волинь повертається Герой Артур Кліментович.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

«О 16:00 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька у напрямку рідної Сенкевичівки», - інформують у дописі.

«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (16:30 + -) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до селища) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - звертаються у громаді.

Поховають захисника у неділю, 14 травня. Початок - о 14 годині.

Нагадаємо, помічник гранометника старший солдат 47-річний Артур Кімович Кліментович загинув 6 травня 2023 року у населеному пункті Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 12 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем
Сьогодні, 19:20
Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 11 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Зеленський розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті Зеленський розповів, чому Україна приховує свої втрати на фронті
Сьогодні, 15:45
Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн, Російські військові залишаться у Білорусі як мінімум до кінця 2023 року, – Беларускі Гаюн,
Сьогодні, 15:15
Україна отримала близько 600 видів західного озброєння Україна отримала близько 600 видів західного озброєння
Сьогодні, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 12 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем
Сьогодні, 19:20
 0
Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 11 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
 0
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8