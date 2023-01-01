Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем





Про це



«О 16:00 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька у напрямку рідної Сенкевичівки», - інформують у дописі.



«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (16:30 + -) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до селища) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - звертаються у громаді.



Поховають захисника у неділю, 14 травня. Початок - о 14 годині.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 13 травня, востаннє на Волинь повертається Герой Артур Кліментович.Про це повідомили у Городищенській громаді.«О 16:00 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька у напрямку рідної Сенкевичівки», - інформують у дописі.«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (16:30 + -) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до селища) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - звертаються у громаді.Поховають захисника у неділю, 14 травня. Початок - о 14 годині.Нагадаємо, помічник гранометника старший солдат 47-річний Артур Кімович Кліментович загинув 6 травня 2023 року у населеному пункті Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію