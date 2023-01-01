Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Артуром Кліментовичем
Сьогодні, 19:20
У суботу, 13 травня, востаннє на Волинь повертається Герой Артур Кліментович.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
«О 16:00 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька у напрямку рідної Сенкевичівки», - інформують у дописі.
«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (16:30 + -) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до селища) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - звертаються у громаді.
Поховають захисника у неділю, 14 травня. Початок - о 14 годині.
Нагадаємо, помічник гранометника старший солдат 47-річний Артур Кімович Кліментович загинув 6 травня 2023 року у населеному пункті Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
«О 16:00 траурний кортеж із тілом загиблого захисника України вирушить із Луцька у напрямку рідної Сенкевичівки», - інформують у дописі.
«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (16:30 + -) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до селища) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - звертаються у громаді.
Поховають захисника у неділю, 14 травня. Початок - о 14 годині.
Нагадаємо, помічник гранометника старший солдат 47-річний Артур Кімович Кліментович загинув 6 травня 2023 року у населеному пункті Спірне Донецької області в результаті штурмових дій противником.
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