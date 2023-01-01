Погода на завтра, 12 травня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 12 травня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 12 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині, ранок буде безхмарним, але погода зміниться вже у середині дня й небо у вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Народний прогноз погоди: це день пам'яті дев'яти мучеників Кизичеських. Мученики вважаються в народі як тлумачі сновидінь і захисники від віспи. 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то "здоров'я прибавиться на цілий рік". Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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