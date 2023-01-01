Кличко домовляється з Берліном щодо безоплатного лікування українських бійців

Кличко домовляється з Берліном щодо безоплатного лікування українських бійців
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

Відповідний лист він адресував новообраному меру Берліна Каю Вегнеру, пише міжнародне видання «Politico».

«Близько 250-500 українських військовослужбовців щомісяця потребуватимуть лікування втрачених кінцівок. Принаймні деяким із цих пацієнтів можна було б надати допомогу у вашому місті з огляду на спеціальну експертизу клінік у Берліні — але наразі, на жаль, неможливо відшкодувати витрати у вашому місті», йдеться у листі Віталыя Кличка.

Німеччина пообіцяла, що поранені українські цивільні особи та військові матимуть небюрократичний і швидкий доступ до високоякісної медичної допомоги. Проте щодо фінансових питань досі існує невизначеність, пише видання.

«Ми не завжди впевнені, що Німеччина покриє витрати на лікування наших військових, які приїжджають до Німеччини для лікування наслідків складних військових поранень. Нам потрібне... прагматичне та безпечне роз’яснення фінансування Берліном і Німеччиною», - пише Віталій Кличко.

Мер Києва також виступив за «активізацію дружніх відносин між двома столицями в напрямку побратимства». І зазначив, що був би дуже радий, якби Київ і Берлін могли на прикладі військових госпіталів «розвивати майбутнє партнерство та презентувати його зовнішньому світу».

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Теги: Україна, Німеччина, Берлін, лікування, реабілітація, війна, ЗСУ
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