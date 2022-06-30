Війна забрала життя воїна з Волині Романа Бучка

Війна забрала життя воїна з Волині Романа Бучка
Волинь втратила у війні, розв'язаній російською армією, втратила ще одного сина-військовослужбовця.

Про це повідомили на сторінці Цуманської громади.

"За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой - Бучко Роман Тарасович 1998 р.н. уродженець с.Кадище", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: війна, смерть, Волинь, Цумань
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