Війна забрала життя воїна з Волині Романа Бучка





Про це повідомили на сторінці Цуманської громади.



"За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой - Бучко Роман Тарасович 1998 р.н. уродженець с.Кадище", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила у війні, розв'язаній російською армією, втратила ще одного сина-військовослужбовця.Про це повідомили на сторінці Цуманської громади."За незалежність України та спокій кожного із нас загинув наш мужній Герой -1998 р.н. уродженець с.Кадище", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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