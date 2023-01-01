У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО
Сьогодні, 22:23
В обласному центрі Волині місцеві жителі чули постріли в районі Старого міста.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Як виявилося, стрілянина відбулася на вулиці Драгоманова, поблизу Волинської духовної семінарії. На місці працювала поліція, нацгвардійці та медики. Пораненого чоловіка забрала «швидка».
У секторі комунікації поліції Волинської області підтвердили інцидент. За повідомленням правоохоронців, чоловік вистрілив у ногу сусіду. Постраждалого госпіталізували.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
Як виявилося, стрілянина відбулася на вулиці Драгоманова, поблизу Волинської духовної семінарії. На місці працювала поліція, нацгвардійці та медики. Пораненого чоловіка забрала «швидка».
У секторі комунікації поліції Волинської області підтвердили інцидент. За повідомленням правоохоронців, чоловік вистрілив у ногу сусіду. Постраждалого госпіталізували.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
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