У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО

У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО
В обласному центрі Волині місцеві жителі чули постріли в районі Старого міста.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Як виявилося, стрілянина відбулася на вулиці Драгоманова, поблизу Волинської духовної семінарії. На місці працювала поліція, нацгвардійці та медики. Пораненого чоловіка забрала «швидка».

У секторі комунікації поліції Волинської області підтвердили інцидент. За повідомленням правоохоронців, чоловік вистрілив у ногу сусіду. Постраждалого госпіталізували.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.


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Теги: Луцьк, Волинь, стрілянина
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