У Луцьку сталася стрілянина, повідомили подробиці. ФОТО





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Як виявилося, стрілянина відбулася на вулиці Драгоманова, поблизу Волинської духовної семінарії. На місці працювала поліція, нацгвардійці та медики. Пораненого чоловіка забрала «швидка».



У секторі комунікації поліції Волинської області підтвердили інцидент. За повідомленням правоохоронців, чоловік вистрілив у ногу сусіду. Постраждалого госпіталізували.



Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині місцеві жителі чули постріли в районі Старого міста.Про це повідомляє "Волинь-нова" Як виявилося, стрілянина відбулася на вулиці Драгоманова, поблизу Волинської духовної семінарії. На місці працювала поліція, нацгвардійці та медики. Пораненого чоловіка забрала «швидка».У секторі комунікації поліції Волинської області підтвердили інцидент. За повідомленням правоохоронців, чоловік вистрілив у ногу сусіду. Постраждалого госпіталізували.Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

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