Добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
11 травень, 23:19
Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 11 травня, писали про таке
Чехія передає Україні дві системи ППО «Куб»
Президент Чехії Петр Павел оголосив 10 травня, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони «Куб» і ракети до них.
До слова, Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів.
ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
За минулу добру ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 196 920 (+610) осіб,
- танків − 3 740 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
- РСЗВ − 557 (+2) од,
- засобів ППО − 310 (+2) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
- крилатих ракет − 970 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
- спеціальної техніки − 391 (+2) од.
На Волині стало удвічі більше мільйонерів
За підсумками кампанії декларування доходів за 2022 рік про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 90 волинян. Це майже вдвічі більше, ніж попереднього року.
Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО
Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.
«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.
Україна отримала близько 600 видів західного озброєння
Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі. Наразі ще не всі з них використані, втім вони здатні здивувати окупантів.
У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО
У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку ЗСУ під гаслом «Наші серця закликають до єднання заради миру і Перемоги!».
Хороший настрій, гарна погода з теплим весняним сонечком, креативність продавців та активність покупців створили справжню ярмаркову феєрію. Пригощали смаколиками і наших захисників, які перебувають на лікуванні в госпіталі міста Луцька.
Усі виручені кошти – 71 484,5 грн – передали на потреби ЗСУ.
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.
Кличко домовляється з Берліном щодо безоплатного лікування українських бійців
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.
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Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 11 травня, писали про таке
Чехія передає Україні дві системи ППО «Куб»
Президент Чехії Петр Павел оголосив 10 травня, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони «Куб» і ракети до них.
До слова, Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів.
ЗСУ за добу знищили ще 610 загарбників
За минулу добру ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 196 920 (+610) осіб,
- танків − 3 740 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 053 (+14) од,
- РСЗВ − 557 (+2) од,
- засобів ППО − 310 (+2) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,
- крилатих ракет − 970 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,
- спеціальної техніки − 391 (+2) од.
На Волині стало удвічі більше мільйонерів
За підсумками кампанії декларування доходів за 2022 рік про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 90 волинян. Це майже вдвічі більше, ніж попереднього року.
Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його загибель. ФОТО
Головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений Максим Алєксєєв.
«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.
Україна отримала близько 600 видів західного озброєння
Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі. Наразі ще не всі з них використані, втім вони здатні здивувати окупантів.
У Луцькому районі школярі на благодійному ярмарку зібрали понад 70 тисяч на ЗСУ. ФОТО
У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку ЗСУ під гаслом «Наші серця закликають до єднання заради миру і Перемоги!».
Хороший настрій, гарна погода з теплим весняним сонечком, креативність продавців та активність покупців створили справжню ярмаркову феєрію. Пригощали смаколиками і наших захисників, які перебувають на лікуванні в госпіталі міста Луцька.
Усі виручені кошти – 71 484,5 грн – передали на потреби ЗСУ.
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.
Кличко домовляється з Берліном щодо безоплатного лікування українських бійців
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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