Добрі новини від ВолиньPost за 11 травня

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 11 травня, писали про такеПрезидент Чехіїоголосив 10 травня, що Прага передасть Києву дві системи протиповітряної оборони «Куб» і ракети до них.До слова, Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин і багато боєприпасів.За минулу добру ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 196 920 (+610) осіб,- танків − 3 740 (+4) од,- бойових броньованих машин − 7 287 (+12) од,- артилерійських систем − 3 053 (+14) од,- РСЗВ − 557 (+2) од,- засобів ППО − 310 (+2) од,- літаків − 308 (+0) од,- гелікоптерів − 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 627 (+3) од,- крилатих ракет − 970 (+0) од,- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 984 (+10) од,- спеціальної техніки − 391 (+2) од.За підсумками кампанії декларування доходів за 2022 рік про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 90 волинян. Це майже вдвічі більше, ніж попереднього року.Головнокомандуючий збройних сил Україниз'явився на весіллі української пари.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив щасливий наречений«Дуже хотілось щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї», – йдеться в повідомленні українця.Україна отримала від партнерів близько 600 видів озброєння, що більше, ніж у будь-якої однієї армії у світі. Наразі ще не всі з них використані, втім вони здатні здивувати окупантів.У Гіркополонківському ліцеї відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку ЗСУ під гаслом «Наші серця закликають до єднання заради миру і Перемоги!».Хороший настрій, гарна погода з теплим весняним сонечком, креативність продавців та активність покупців створили справжню ярмаркову феєрію. Пригощали смаколиками і наших захисників, які перебувають на лікуванні в госпіталі міста Луцька.Усі виручені кошти – 71 484,5 грн – передали на потреби ЗСУ.Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.