Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів

Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Newsmaker, – пише «Європейська правда.

Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.

Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.

Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.

Міністр зазначив, що це «жест добросусідства та солідарності».

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Теги: Молдова, Україна, допомога
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