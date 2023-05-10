Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Сьогодні, 17:30
Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Newsmaker, – пише «Європейська правда.
Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.
Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.
Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.
Міністр зазначив, що це «жест добросусідства та солідарності».
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Про це повідомляє Newsmaker, – пише «Європейська правда.
Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.
Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.
Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.
Міністр зазначив, що це «жест добросусідства та солідарності».
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