Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів





Про це повідомляє Newsmaker, – пише «



Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.



Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.



Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.



Міністр зазначив, що це «жест добросусідства та солідарності».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молдова передасть Україні різноманітне обладнання для відновлення енергосистеми після обстрілів загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.Про це повідомляє Newsmaker, – пише « Європейська правда Уряд Молдови схвалив відповідну пропозицію міністра енергетики Віктора Парлікова на засіданні 10 травня.Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або 4,8 млн гривень.Це трансформатори, автоматичні вимикачі, фундаментні блоки та інше.Міністр зазначив, що це «жест добросусідства та солідарності».

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