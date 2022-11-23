У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
У середу, 10 травня, на вулиці Набережній у Луцьку водій скоїв ДТП.
Про це повідомив департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Відео аварії, яка трапилася на перехресті Набережної і Яровиці вчора о 13:20 зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк».
Водій Renault Megan не впорався з керуванням та, на швидкості протаранив бордюр, виїхав на зелену зону і зачепив дорожній знак.
Як виявили поліцейські, 26-річний водій автомобіля, що спричинив ДТП на перехресті вулиць Набережна та Яровиця, проявляв ознаки алкогольного сп'яніння. Незважаючи на це, він відмовився пройти огляд.
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Про це повідомив департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Відео аварії, яка трапилася на перехресті Набережної і Яровиці вчора о 13:20 зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк».
Водій Renault Megan не впорався з керуванням та, на швидкості протаранив бордюр, виїхав на зелену зону і зачепив дорожній знак.
Як виявили поліцейські, 26-річний водій автомобіля, що спричинив ДТП на перехресті вулиць Набережна та Яровиця, проявляв ознаки алкогольного сп'яніння. Незважаючи на це, він відмовився пройти огляд.
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