У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО

У середу, 10 травня, на вулиці Набережній у Луцьку водій скоїв ДТП.Про це повідомив департамент муніципальної варти у фейсбуці.Відео аварії, яка трапилася на перехресті Набережної і Яровиці вчора о 13:20 зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк».Водій Renault Megan не впорався з керуванням та, на швидкості протаранив бордюр, виїхав на зелену зону і зачепив дорожній знак.Як виявили поліцейські, 26-річний водій автомобіля, що спричинив ДТП на перехресті вулиць Набережна та Яровиця, проявляв ознаки алкогольного сп'яніння. Незважаючи на це, він відмовився пройти огляд.