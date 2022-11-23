У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО

У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
У середу, 10 травня, на вулиці Набережній у Луцьку водій скоїв ДТП.

Про це повідомив департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Відео аварії, яка трапилася на перехресті Набережної і Яровиці вчора о 13:20 зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк».

Водій Renault Megan не впорався з керуванням та, на швидкості протаранив бордюр, виїхав на зелену зону і зачепив дорожній знак.

Як виявили поліцейські, 26-річний водій автомобіля, що спричинив ДТП на перехресті вулиць Набережна та Яровиця, проявляв ознаки алкогольного сп'яніння. Незважаючи на це, він відмовився пройти огляд.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, п'яний водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою
Сьогодні, 17:50
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Сьогодні, 17:30
На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
24 лютий, 18:14
У Луцьку п'яний водій врізався у Renault. ФОТО У Луцьку п'яний водій врізався у Renault. ФОТО
24 січень, 15:33
У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції
23 листопад, 2022, 22:20
У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО
19 жовтень, 2022, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку на Набережній нетверезий водій скоїв ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Встиг збудувати дім, але не встиг пожити у ньому: на Волині попрощалися зі снайпером Сергієм Кашубою
Сьогодні, 17:50
 0
Молдова передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на майже 5 мільйонів
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8